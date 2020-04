Viljelijät huolestuneita sateisen ja leudon talven aiheuttamasta ravinnekuormituksen kasvusta

Ensimmäiset suomalaiset kausityöntekijät pellolla 22.4.2020 12:58:03 EEST | Tiedote

MTK:n, ProAgrian ja Suomen Kylien yhteinen Töitäsuomesta.fi -palvelu on lähtenyt hyvin käyntiin. Maksuttomaan palveluun on rekisteröitynyt jo 5 500 työtä hakevaa ja -tarjoavaa. Viimeisen 28 päivän aikana Töitäsuomesta.fi -sivuilla on vierailtu 86 000 kertaa, ja kävijöitä on ollut 64 000. Suomalaiset työnhakijat eivät ole jääneet lepäämään laakereilleen, vaan ovat tarttuneet tilaisuuteen maatilojen kausitöistä.