Viljelijät ja metsänomistajat veivät viestiä Suomessa vieraileville EU-maatalousministereille

Nyt on ruusukaalin aika 20.9.2019 10:03:11 EEST | Tiedote

Ruusukaali on vähitellen ottanut paikkansa monimuotoisen kaaliperheen jäsenenä. Se lisää Suomessakin suosiotaan joka vuosi, vaikka sen käyttö lähti liikkeelle olemattoman pienestä, yhdestä pikkukerästä per henkilö vuositasolla. Viimeistään nyt kotimaassa tuotettuna siihen on hyvä syy tutustua, jos sen on aiemmin ohittanut. Ruusukaalikausi on Suomessa parhaimmillaan. Kotimaisena lähiruokana ruusukaali piristää kasvisvalikoimia elo-syyskuun vaihteesta aina myöhäiseen syksyyn ja talveen saakka. Valtakunnallista ruusukaaliviikkoa vietetään viikolla 41 (7.–13.10.2019).