Vill du bli restaurang- eller serviceföretagare på Fagerö?

Ravintola- tai palveluyrittäjäksi Kaunissaareen? 9.9.2019

Helsingin kaupunki haluaa toteuttaa merellistä strategiaa lisäämällä Kaunissaaren vetovoimaisuutta. Kaunissaareen on valmistumassa ranta-asemakaava, jonka vuoksi juuri nyt on otollinen aika saaren toiminnan kehittämiselle. Helsingin kaupungin liikuntapalvelut etsii Kaunissaareen kumppanikseen aktiivista ja innokasta ravintolayrittäjää, jolla on mahdollisuuksien mukaan kiinnostusta tai valmiuksia laajentaa palveluitaan esimerkiksi tilaussaunan yleisten saunavuorojen järjestämiseen.