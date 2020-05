Villa Elfvikin luontotalo avaa ovansa yleisölle 1.6.2020

Villa Elfvikin luontotalo avataan yleisölle kesäkuun alussa. Kävijöitä ohjeistetaan toimimaan turvallisesti ja noudattamaan koronarajoituksia.

Villa Elfvikin luontotalo avaa ovensa yleisölle kesäkuun alussa normaaleilla kesäajan aukioloajoilla eli ma-pe klo 9-16 ja la-su klo 10-16. Riskiryhmien vierailuaika on ma-pe klo 9-10.

Luontotalossa voi tutustua Espoon monimuotoista luontoa esittelevään Eläköön Espoo -näyttelyyn ja vaihtuvana näyttelynä Villa Elfvikin historiaa esittelevään näyttelyyn. Näyttelyjen kosketeltavia osioita on poistettu käytöstä. Yläkerran Mäyrän metsä pysyy toistaiseksi suljettuna.

Luontotalon tiloissa noudatetaan turvavälejä ja käsihygieniasta pidetään hyvää huolta. Asiakasmäärää rajoitetaan ja kulkua talossa ohjataan niin, että sisään tullaan pääovesta ja ulos mennään lasiverannan ovesta.

Café Elfvik avataan lauantaina 6.6.2020. Asiakaspaikkoja on kahvilasalissa vähennetty ja isoja pöytiä on korvattu pienillä. Ulos laitetaan lisää pöytiä. Kahvia on mahdollista ostaa myös mukaan omaan mukiin. Kahvila on avoinna viikonloppuisin talon aukioloaikoina.

Luontotalo on ollut suljettuna maaliskuun puolivälistä asti koronviruksen vuoksi. Asiakkaita palvellaan toukokuun loppuun asti ma-pe klo 9-15, puh. 09 8165 4400 ja villaelfvik@espoo.fi.