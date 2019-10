Villa Elfvikin luontotalossa tapahtuu marras-joulukuussakin

Loppuvuoden tapahtumat tarjoavat luontotalon kävijälle mm. marraskuisen metsäretken lasten ehdoilla ja tunnelmalliset joulumyyjäiset. Vuosi huipentuu Eläköön Espoo -näyttelyn uudistuksen valmistumiseen. Luontotaloon ja sen tapahtumiin on vapaa pääsy.

Mäyrän metsän satuhetki su 3.11. ja Itsenäisyyspäivänä pe 6.12.2019 klo 11

Opas lukee satuja Villa Elfvikin luontotalon Mäyrän metsässä. Luontotalon yläaulaan on rakennettu suomalainen metsä - Mäyrän metsä, missä voi pukeutua metsän asukkaaksi ja leikkiä metsäneläinkäsinukeilla.

Vanhojen kalastustarvikkeiden huutokauppa la 9.11.2019 klo 12–15

Wanhat Wehkeet ja Wieheet ry järjestää perinteisen syyshuutokauppansa Villa Elfvikissä. Myynnissä on runsaasti kiinnostavia tarvikkeita sekä keräilyyn että kalastukseen. Huutokaupan näyttö alkaa klo 10 ja kohteiden myynti klo 12. Huutokaupan kesto on noin 3 tuntia. Tarjolla myös kahvia ja virvokkeita. Lisätiedot: www.vanhaonki.com

Luomutuotteiden suoramyyntiä su 17.11. ja 1.12.2019 klo 10–15

Myynnissä herkullisia luomutuotteita, mm. juureksia, sipulia, leipää, korppuja ja spelttituotteita, suoraan viljelijältä. Joulukuussa myös joululaatikoita. Mukana on myös laadukkaita luonnon voiteita, saippuoita ja shampoita sekä pihka-, terva-, mehiläisvaha- ja turvetuotteita.

Kaamosretki koko perheelle su 24.11.2019 klo 11–12.30

Marraskuisessa metsässäkin on elämää! Marraskuun lopulla järjestetään koko perheelle sopiva elämyksellinen kaamosretki Villa Elfvikin metsään. Retkelle lähdetään luontotalon pihalta. Retken aikana tarjotaan kupposellinen kuumaa juotavaa eli ota oma muki mukaan. Muista säänmukainen vaatetus.

Joulumyyjäiset su 1.12.2019 klo 10–15

Villa Elfvikin ystävien perinteisistä myyjäisistä löydät monenlaista jouluista mukavaa kotiin viemisiksi tai joululahjoiksi. Tarjolla on luomuherkkuja, käsitöitä, kynttilöitä, joulukortteja ym. Café Elfvikissä joulupuuroa ja muita jouluisia herkkuja. Partiolippukunta Laajalahden Eräveikkojen nuotiolla voit käydä paistamassa makkaraa. Lapsille on kasvomaalausta luontotalon toisessa kerroksessa. Ulkona talutusratsastusta islanninhevosilla klo 11-13. Espoon musiikkiopiston nuoret laulavat jouluisia lauluja klo 12 ja klo 14. Tervetuloa nauttimaan jugendhuvilan jouluisesta tunnelmasta!

Eläköön Espoo -näyttelyn uudistus valmistuu joulukuussa

Luontotalon Espoon luonnosta kertovaa perusnäyttelyä on uudistettu kahden vuoden ajan. Näyttely on pystytty pitämään pääsääntöisesti avoinna. Uudistuksen loppurutistuksen vuoksi Eläköön Espoo -näyttely on suljettuna ke-pe 20.-22.11. ja 27.-29.11.2019. Luontotalon muuta tilat, kuten Elä kevyemmin -näyttely ja toisen kerroksen Mäyrän metsä ovat kuitenkin avoinna normaalisti.

VAIHTUVAT NÄYTTELYT

Elä kevyemmin – näyttely luonnonvarojen kulutuksesta

2.10.−28.11.2019

Elämäntapamme kuluttaa suuria määriä luonnonvaroja. Näyttelyssä havainnollistetaan liikkumiseen, asumiseen, ruokaan, kodin tavaroihin ja vapaa-aikaan käytettyjen luonnonvarojen kulutusta kotitalouksissa. Saat myös vinkkejä kulutuksen keventämiseen.

Luonnosta luovuutta ja levollisuutta – Eeva Ahosen akvarelleja

4.12.2019−26.1.2020

Eeva Ahonen on Laajalahdessa lapsuutensa viettänyt Villa Elfvikin ystävät ry:n aktiivinen jäsen. Maalausharrastuksen hän aloitti eläkepäivinään. Hän haluaa teoksillaan houkutella ihmisiä menemään metsään hakemaan luonnosta levollisuutta ja luovuutta. Näyttelyssä on esillä Villa Elfvikin ympäristön ja lapin luonnon innoittamia akvarellimaalauksia.





LUONTOPOLUT

Villa Elfvikin luontotalolta lähtee useita luontopolkuja lähiympäristöön. Puulajipolun voi kulkea luontotalosta lainattavan luontopolkuvihkon kanssa. Siinä esitellään puut myös talviasuisina. Myös Kylämaiseman historia, lähialueen historiasta kertova, aikuisille suunnattu luontopolku, kierretään luontotalosta saatavan opasvihkon kanssa.

Luonnon helmassa – luontopolun varrelta löytyy seitsemän opastaulua. Polku lähtee talolta rantaan päin ja sen voi kiertää lumettomaan aikaan myös lastenvaunuilla. Lumiseen aikaan luontopolulle voi lähteä Jäniksen jäljillä. Vanhan metsän siimekseen voi sukeltaa Väinö Variksen - luontopolulla. Näihin polkuihin löytyy tehtävämateriaalia lapsille.

Kaikkiin luontopolkuihin liittyviin materiaaleihin voi tutustua luontotalon internetsivuilla, www.espoo.fi/villaelfvik, Luontopolut.





YHTEYSTIEDOT JA AUKIOLOAJAT

Villa Elfvikin luontotalo sijaitsee Espoon Laajalahdessa osoitteessa Elfvikintie 4. Se on avoinna ma-pe klo 9-15 ja su klo 10-16. Pyhäinpäivänä la 2.11., itsenäisyyspäivänä pe 6.12. ja uudenvuoden päivänä 1.1. klo 10–16. Joulunpyhinä 24.-26.12. suljettu. Sisäänpääsy luontotaloon on maksuton.

Café Elfvik on avoinna viikonloppuisin ja pyhinä talon aukioloaikoina. Lisätietoja Café Elfvikin omilta sivuilta.

Tietoa luontotalosta ja tapahtumista löydät myös internetsivuiltamme www.espoo.fi/villaelfvik. Voit myös esittää toiveita tapahtumista joko puhelimitse puh. 09 8165 4400 tai sähköpostitse villaelfvik@espoo.fi.

Tervetuloa luontotaloon!