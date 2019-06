Ville Honkanen 4Business Oy:n toimitusjohtajaksi

26 vuotta kotimaisen kodintekniikka-alan uranuurtajana toiminut Ville Honkanen aloittaa uudessa roolissaan 15.8.2019.

Vantaa, Suomi - Kesäkuu 2019. Kotimainen älykkäitä toimitiloja tuottava teknologiayhtiö 4Business Oy investoi tulevaisuuteen nimittämällä aiemmin kodintekniikkaketju Powerin kaupallisena johtajana toimineen Ville Honkasen uudeksi toimitusjohtajakseen. Hänellä on erittäin laaja kokemus kodintekniikan ja kuluttajaelektroniikan vähittäiskaupasta ja hän on myös ollut 4Business Oy sijoittajaosakkaana ja yhtiön hallituksessa perustamisesta saakka.

"Ville Honkasen tuleminen yrityksen toimitusjohtajaksi on erittäin hyvä uutinen asiakkaillemme, henkilökunnallemme ja omistajille. Villen halu palvella asiakkaita, johtamistaidot ja toimialan ymmärrys auttavat viemään yrityksemme aivan uudelle tasolle. Olen tuntenut Villen yli 20 vuoden ajan aikaisemman yhteistyömme kautta. Hän on juuri oikea henkilö yrityksen vetäjäksi.", toteaa 4Business Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Honkanen. "Samasta sukunimestä huolimatta emme ole sukua.", hän täsmentää vielä.

"4Business on vuonna 2014 perustettu startup-yritys, jonka kasvuun omistajilla on vankka usko. Viime vuonna liikevaihto oli 3,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto on kasvanut joka vuosi, ja meillä on kunnianhimoiset tavoitteet lähivuosille", tuleva toimitusjohtaja Ville Honkanen kertoo. ”Olen ollut kodintekniikka-alalla ja johtotehtävissä 26 vuotta. Ajatuksena oli parantaa ihmisten elämää kotona ja nyt haluan tehdä samaa työpaikoilla”, hän jatkaa.

4Business Oy suunnittelee ja toteuttaa älykkäitä, käyttäjäystävällisiä ja toimintavarmoja teknologiaratkaisuja neuvottelutiloihin, monitilatoimistoihin, liiketiloihin, vierailijakeskuksiin sekä valvomoihin.

Toimitusjohtaja Ville Honkanen, operatiivinen johtaja Janne Lankinen, myynti- ja teknologiajohtaja Tuomas Immonen sekä tuotantopäällikkö Juska Lappalainen muodostavat jatkossa 4Business johtoryhmän.

Ville Honkasen lisäksi myös muilla yhtiön omistajilla on vahva liike-elämän kokemus ja osaaminen. Osakkaina ovat Powerin toimitusjohtajana kesään asti toiminut Mika Aro, Expert ASA -ketjun perustaja Jouni Oja, Expert-ketjussa perustajana ja myyntipäällikkönä ollut Harri Lempinen, Genelecin myynnissä ja markkinoinnissa aiemmin toiminut Janne Lankinen, sekä Tuomas Immonen, joka on yksi 4Business Oy:n perustajista. Yhtiön osakkaana jatkaa myös hallituksen puheenjohtajana toimiva Trainers’ House Oyj:n entinen toimitusjohtaja Vesa Honkanen.

Merkittävimpiä yhtiön toteuttamia toimitilahankkeita ovat tähän saakka olleet VR Groupin uusi pääkonttori Helsingissä, johon 4Business suunnitteli ja toteutti yli sadan neuvotteluhuoneen tekniikan, videoneuvotteluratkaisut, äänentoiston ja näyttöpinnat. Vantaan Energialle yhtiö on toimittanut myös sähkölaitoksen valvomotekniikan, sekä monitilatoimiston teknologiaratkaisut. 4Business on myös tehnyt Fazerin vierailukeskuksen teknisen toteutuksen Vantaan Vaaralassa.

"Älykkäiden toimitilojen toteuttaminen on mielenkiintoinen ja nopeasti kasvava uusi toimiala, jossa hyvin suunniteltujen ja laadukkaiden kokonaisuuksien avulla mahdollistetaan ihmisten keskittyminen työssään siihen, mikä on tärkeää - eli toistensa kohtaamiseen. Rutiinitoimenpiteitä automatisoidaan ja digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään esimerkiksi etätyössä ja -ohjauksessa, jolloin ihmisillä on enemmän tilaa luovuudelle ja innovaatioille", Honkanen päättää.

Lisätietoja: https://4business.fi