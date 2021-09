Ville Kurtti ei hae jatkokautta Demariopiskelijoiden puheenjohtajana

Jaa

Sosialidemokraattiset opiskelijat - SONK ry:n puheenjohtaja Ville Kurtti ei hae jatkokautta järjestön puheenjohtajana. Ville Kurtti on toiminut Demariopiskelijoiden puheenjohtajana vuonna 2021, tätä ennen varapuheenjohtajana 2020 ja liittohallituksen jäsenenä 2019.

Ville Kurtti kirjoittaa: "Tämä vuosi on ollut erityisen haastava hyvin monella tapaa. Korona on muuttanut järjestömaailmaa monin tavoin ja myös puheenjohtajan työ on ollut hyvin erilaista kuin se olisi normaalisti ollut. Jäsenistön ja sidosryhmien kohtaaminen on jäänyt erityisen vähäiseksi ja liittohallituksenkin työskentely on ollu pääasiassa etänä koko vuoden. Oma jaksaminenkin on ollut usein haastettuna, enkä rehellisesti voi olla tyytyväinen kaikkeen työpanokseeni vuoden kuluessa suurelta osin tehtäviä oppiessa ja uuteen tilanteeseen sopeutuessa. Tämän takia minulla olisi monia syitä haluta jatkaa puheenjohtajana, mutta olen kuitenkin pitkällisen ja vaikean pohdinnan jälkeen päättänyt olla hakematta jatkokautta.





On ollut suuri ilo toimia SONKin puheenjohtajana ja päästä tekemään hyvin monipuolista työtä järjestön ja laajemmin liikkeen eteen. Pääsin vaikuttamaan moniin itselleni tärkeisiin asioihin ja toivon kauteni auttaneen viemään SONKia eteenpäin järjestönä ja edistäneen yhteisiä tavoitteitamme. Tänäkin vuonna on vielä paljon mielenkiintoista ja haastavaakin työtä jäljellä, erityisesti edustajistovaalien parissa.



Jätän tehtävän hyvin haikein mielin ja päätös oli erityisen vaikea, mutta uskon päätöksen olevan paras varsinkin oman hyvinvointini kannalta. SONKista on muodostunut erittäin tärkeä järjestö minulle, joten pois jääminen on vaikeaa. 3 vuotta liittohallituksessa on kuitenkin opiskelijaliikkeessä jo melko pitkä aika ja koen antaneeni järjestölle liittohallituksessa lähes kaiken, mitä minulla on ollut annettavaa ja on uusien toimijoiden aika antaa oma panoksensa järjestön parhaaksi.



Koronavuoden puheenjohtajuus on myös ollut erityisen väsyttävä ja raskas vieden paljon energiaa omasta hyvinvoinnista huolehtimisesta. Jo viime vuoden varapuheenjohtajuuskaudesta lähtien olen huolestuneena puhunut ja kirjoittanut jatkuvasti opiskelijoiden mielenterveyden ja jaksamisen ongelmista, mutta en ole osannut pysähtyä miettimään omaa hyvinvointiani.





Lopuksi haluan rohkaista kaikkia kiinnostuneita lähtemään ehdolle marraskuun liittokokouksessa liittohallituksen eri tehtäviin: puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseneksi. On liiton etu, että on paljon ehdokkaita ja käydään keskustelua liiton tulevaisuudesta ja sen suunnasta.



Kiitos kaikille jo nyt omien liittohallitusvuosien yhteistyöstä. Liittokokouksessa nähdään!"

Sosialidemokraattiset opiskelijat - SONK ry:n liittokokous järjestetään 6.-7. marraskuuta. Liittokokouksessa mm. valitaan hallitus vuodelle 2022, hyväksytään järjestön strategia ja toimintasuunnitelma sekä tehdään poliittisia linjauksia tavoiteohjelmassa.