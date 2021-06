Ville Niinistö: Aika tekosyille on ohi - EU:n ilmastolaki on tarpeen, mutta sen tavoite on riittämätön

Europarlamentaarikko Ville Niinistö ei ole tyytyväinen siihen, että EU:n uusi ilmastolaki ei ole linjassa ilmastotieteen vaatimusten kanssa. Niinistö piti ilmastolaista puheen Europarlamentin Brysselin täysistunnossa torstaina 24. kesäkuuta. Parlamentin enemmistön hyväksyi äänestyksessä ilmastolain. Niinistö ja vihreiden ryhmä äänestivät esitystä vastaan.

- Tekosyiden aika ilmastokriisin ratkaisemisessa on ohi. Ilmastokriisin torjunnalla on polttava kiire. Meillä on myös jo osaaminen ja teknologia vähentää päästöjä tavalla, joka luo työpaikkoja ja tulevaisuuden menestystä. Siksi EU:n ilmastolain tavoite vähentää varsinaisia ilmastopäästöjä vain 52,8 % vuoteen 2030 mennessä on pettymys. Tämä on jälleen yksi riittämätön askel lisää riittämättömien toimien joukossa. Se tarkoittaa, että EU:n osalta toimet eivät vieläkään riitä edes ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen alle kahden asteen, Niinistö sanoo.

Vihreiden esitys vuoden 2030 päästövähennystavoitteeksi verrattuna vuoteen 1990 oli 65 prosenttia. Se on linjassa Pariisin sopimuksen sekä YK:n ilmastopaneelin ja tutkijoiden näkemysten kanssa.

- Maailman parhaat tutkijat varoittavat entistä kovasanaisemmin ilmaston lämpenemisen aiheuttamista tuhoista: lämpöaalloista, kuivuudesta, tulvista, metsäpaloista, vesipulasta ja lajikadosta. On korkea aika, että Euroopan komissio ja EU:n jäsenmaiden hallitukset ottavat tutkijoiden viestit vakavasti. On edistysaskel, että ilmastolaki tulee hyväksytyksi ja päästövähennystavoitetta nostetaan. Se on silti aivan liian vähän suhteessa ilmastokriisin todellisuuteen, josta ihmiset kärsivät jo nyt eri puolilla maailmaa, Niinistö sanoo.

Seuraavaksi katseet käännetään heinäkuun puolivälissä julkaistavaan EU:n laajaan Fit for 55 -ilmastoehdotusten pakettiin, joka sisältää useita toimia päästöjen leikkaamiseksi. Silloin EU:lla on vielä mahdollisuus asettaa rima korkeammalle omien ilmastotoimiensa osalta ennen Glasgow’n COP26 -ilmastokokousta syksyllä.

- Vihreät tekee europarlamentissa töitä sen eteen, että EU on edelläkävijänä rakentamassa ilmastolle ja luonnolle kestävää yhteiskuntaa kaikilla päätöksillään. Lisää ilmastotoimia on odotettavissa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistämisessä, metsien hiilinielujen vahvistamisessa ja maakohtaisissa ilmastotavoitteissa taakanjaossa. On samalla korostettava, että investoinnit ilmasto-osaamisen käyttöönottoon ovat myös talouden suunta. Edelläkävijät luovat työtä ja ratkovat osaamisellaan ja viennillään koko globaalia ilmastokriisiä. Eurooppa pystyy parempaan, Niinistö toteaa.