Ville Niinistö: Energiamurroksen vauhdittaminen vastaa energian hinnannousuun paremmin kuin fossiiliriippuvuuden jatkaminen

- Fossiilikaasun hinnannousu on aiheuttanut valtaosan hintapiikistä sähkölle. Tähän on monia syitä, kuten Aasian korkea LNG:n kysyntä kun koronasta on toivuttu odotettua nopeammin ja Venäjän Gazpromin mahdollinen markkinamanipulaatio. Samalla kun kaasun hinta on noussut rajusti, on uusiutuvilla tuotetun sähkön hinta pysynyt vakaasti alhaalla. Ilmastopolitiikan syyttäminen energian hintojen noususta on virheellinen oletus eikä väite pidä paikkaansa, Niinistö painottaa.

Investoinnit uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen ovat paras keino sähkön rajujen hintavaihteluiden estämiseen tulevaisuudessa.

- Selvää on se, että Euroopan on päästävä eroon riippuvuudestaan fossiilisesta maakaasusta. Siksi ilmastopaketti ja investointien siirto kokonaan pois fossiileista on edullista myös sähkön ja energian huoltovarmuudelle ja riippumattomuudelle. EU:n markkinasääntöjä tai hinnoittelua ei kannata sotkea. Joidenkin ehdottama hintakatto fossiilisille olisi käytännössä rahaa pois edullisemmilta energiamuodoilta ja samalla pois uusiutuvien investoinneista. Olisi sulaa typeryyttä vain lisätä riippuvuuttamme fossiileista. Energiamurroksen vauhdittamisella voimme varmistaa sen, että tämä on viimeinen fossiilisten polttoaineiden aiheuttama energiashokki Euroopan unionissa, Niinistö sanoo.

Sähkön hinnat ovat Suomessa EU:n edullisimpia ja nousu on muualla Euroopassa ollut kovempi. Kaasun hinta on iso kysymys erityisesti maissa, joissa kotitaloudet lämmittävät kaasulla.

- Jos talvesta tulee kylmä, ovat kotien lämmityskulut vaarassa kohota kohtuuttomiksi. Siksi energiaköyhyyden torjumiseksi kotitalouksia voi jo nyt tukea jäsenmaiden omilla toimilla ja komissio kokoaa käytettävissä olevia keinoja yhteen. Loppukuluttajan tukeminen ei vaikuta markkinahintaan. Energiatehokkuutta ja vaihtoehtoisia lämmitysjärjestelmiä sen sijaan kannattaa tukea, Niinistö sanoo.