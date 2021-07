Ville Niinistö: EU-komissiolla on oltava rohkeutta tehdä vahva ilmastopaketti

Jaa

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö odottaa innostuneesti Euroopan komission ehdotuksia EU:n ilmastopolitiikan eri lakien päivittämisessä vastaamaan kiristynyttä päästövähennystavoitetta vuodelle 2030. Niinistö toivoo komissiolta rohkeutta tehdä vahvoja esityksiä pohjaksi neuvotteluihin jäsenmaiden ja europarlamentin kanssa.

- Tämä lakipaketti on nyt se kauan odotettu sisältö EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan. Green Deal on komission työn lippulaiva koko Euroopan talouden suunnan näyttämiseksi ja nyt saadaan vihdoin laaja kattaus konkreettisia toimia. Lakipaketilta odotetaan nyt lisää vauhtia erityisesti uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja muiden päästöttömien ratkaisujen markkinoiden kasvulle. Tässä aletaan nyt voimakkaasti vähentämään päästöjä, mutta samalla kyse on myös teollisuuspolitiikasta, uusien työpaikkojen luomisesta ja teknologiajohtajuuden ottamisesta kasvavilla puhtaan teknologian maailmanmarkkinoilla, Niinistö sanoo.

Komission keskiviikkona julkaistava “Fit for 55” -nimellä kulkeva paketti tähtää 55 prosentin päästövähennykseen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta kohti pyritään mm. päästökauppaa kiristämällä, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteiden nostolla, maankäytön ja metsien hiilinieluja vahvistamalla, energiaverotuksen muutoksilla, maakohtaista taakanjakoasetusta päivittämällä sekä ajoneuvojen päästönormeja kiristämällä. Lisäksi komissio esittää ehdotuksen hiilitullista eli EU-maihin tuotavien energiaintensiivisten alojen teollisten tuotteiden rajamekanismia.

- On selvää, että energiasektorilla tapahtuu paketin myötä paljon, kun 75% EU:n päästöistä tulee energiasta. Ilmaston kannalta kestäviin ratkaisuihin tarvittava teknologia on jo olemassa. Teollisuuden tulee uudistua ripeästi ja unionin pitää tarjota uudistuksille selkeä suunta ja riittävästi tukea ilmastopaketilla. Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteiden nostaminen sekä niiden edistäminen myös teollisuudessa, lämmityksessä ja liikenteessä tarkoittaa myös mittavia julkisia investointeja, Niinistö sanoo.



- Suurimmat mahdollisuudet murros tarjoaa teknologiaa kehittäville yrityksille. Meillä on kaikki mahdollisuudet luoda ensin Euroopan sisäisillä kotimarkkinoilla lisää kysyntää ympäristöteknologiaa kehittäville teollisuusyrityksille ja asemoida niitä kasvuun myös ilmastokriisin ratkaisijana vientimarkkinoille. Esimerkiksi meriliikenteen ilmastopäästöjen vähentämisessä Suomen meriklusteri on jo nyt maailman johtava osaaja, ja meriliikenteen ottaminen päästökauppaan tuo kysyntää tälle osaamiselle. Myös energiatehokkuuden, sähköistymisen, vihreän digitalisaation, uusiutuvien energiamuotojen sekä vetytalouden osalta suomalaisilla toimijoilla on mahdollisuus saada merkittäviä investointeja, Niinistö sanoo.

Niinistö muistuttaa myös, että vaikka nyt puhutaan ilmastotavoitteiden kiristämisestä, on tärkeää muistaa, että luontokatoa ja ilmastokriisiä ei voi erottaa toisistaan. Tähän asti EU:n lainsäädäntö on pyrkinyt etsimään ratkaisuja luontokatoon ja ilmastokriisiin erikseen.

- Ilmastokriisiä ei voida ratkoa tavalla, joka kiihdyttää luontokatoa. Kun esimerkiksi kiinnitetään liian paljon huomiota pelkkiin hiilinieluihin, voidaan aiheuttaa korvaamattomia riskejä luonnon monimuotoisuudelle ja lajien elinympäristöille. Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC ja luontopaneeli IBPES nostivat juuri tuoreessa raportissaan esiin, että on tärkeää löytää ratkaisuja, jotka hyödyttävät sekä luontoa että ilmastoa. Tämä on pidettävä mielessä esimerkiksi bioenergian kestävyyskriteerien osalta, Niinistö toteaa.