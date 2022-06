Villi esikoisromaani nuorista naisista, unohtamisen halusta ja muistamisen pakosta

Chloé Solovey asuu ystävänsä Marian parturi-kampaamon takahuoneen sohvalla Murmanskissa.

Ennen nukahtamista haaveilimme tulevasta elämästämme, mikä oli helppoa, sillä takahuoneessa ei ollut juuri mitään ja kaikki täytyi kuvitella alusta loppuun. Haaveilimme kattohuoneistosta Pietarissa tai Sotshissa, johon kiristäisimme rahat toiselta isoäidiltäni Alina »Bitch» Ivanovalta, jonka nimestä jo voi päätellä, ettei hän ole yhtä mukava kuin Theodosia. Liimaisimme kirjeeseen sanomalehdistä leikattuja kirjaimia ja uhkailisimme, että jos Alina ei anna rahaa, paljastamme kaikille, miten huono isoäiti hän on.

#badmother#alinaivanova#richbitch

Mallitoimisto innostuu Chloén Instagramiin lataamista taidekuvista ja kutsuu hänet Wieniin. Samoihin aikoihin Murmanskiin matkustaa Helsingin yliopistossa kielitiedettä opiskeleva Li Ö, joka uskoo päässeensä uuden ja ennen kartoittamattoman kielen jäljille.

Chloé Soloveyn estoton kerronta imaisee omalakiseen maailmaansa ja sukeltaa yhden elämän sijaan moneen elämään. ”Chloé on hyvin suora, ehkä jopa kuriton kertoja. Halusin antaa nuoren naiskertojan assosiaatioille ja mietteille mahdollisimman paljon tilaa ja valtaa”, Heidi Väätänen kertoo.

Väätäsen mielestä nykyaika asettaa edelleen nuorille naisille paineita ulkonäöstä ja soveliaasta elämästä. ”On kuitenkin ilahduttavaa huomata, että mediaan ilmestyy koko ajan lisää upeita ja feministisiä esimerkkejä siitä, kuinka monin eri tavoin voi olla nainen. Halusin, että romaanini kohtuuttomat henkilöt eivät vain toisintaisi ahtaita rooleja, vaan heissä olisi jotain omaehtoista ja vapauttavaa”, hän toteaa.

Heidi Väätänen (s. 1981) on Helsingissä asuva kirjailija ja dramaturgi. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta ja opiskellut lisäksi filosofiaa ja uskontotiedettä Helsingin yliopistossa. Hän on tehnyt monialaisesti taidetta erityisesti nykytanssin kentällä.

Heidi Väätänen: Chloé S:n sanakirja

373 sivua

Ilmestyy äänikirjana 20.6., lukija Outi Vuoriranta