Vilma on vankilakoirien Suomen mestari – kovatasoisessa kilpailussa verkostoidutaan ja harjoitellaan tositilanteita varten

Kilpailut testaavat koiran ja ohjaajan osaamista ja yhteistyötä monipuolisesti ja toimivat hyvänä harjoituksena tositilanteita ajatellen. Kolmen päivän aikana kaikki koirakot suorittivat rasteja, joilta saatujen yhteispisteiden perusteella saatiin voittaja selville. Kilpailun voittaja saa paikan viranomaisten yhteisistä virkakoirien SM-kilpailuista, jotka järjestetään 3.–5.10.2023.

Kilpailun osa-alueet:

piha-alueen etsintä

huoneistoetsintä

varastoetsintä

ajoneuvoetsintä

laukkuetsintä

tottelevaisuus





Vankilakoirat ja niiden ohjaajat ovat monitaitoisia ja muuntautumiskykyisiä

Vankilakoirat saavat saman koulutuksen kuin Poliisin erikoisetsintäkoirat. Koulutus myös järjestetään poliisikoiralaitoksella.

Tehtävät vankiloissa ovat monipuolisia ja haastavia, joten koirien on kyettävä toimimaan erilaisissa ahtaissa tiloissa sekä eri korkeuksilla ja alustoilla. Myös erilaiset etsintäkohteet lisäävät työn haasteita. Etsinnät voivat saman työvuoron aikana kohdistua vankien asuintiloihin, vankilassa vieraileviin henkilöihin, ajoneuvoihin tai vaikkapa ulkoalueille.

– Työ vaatii niin ohjaajalta kuin koiraltakin nopeaa muuntautumiskykyä ja useiden eri etsintämenetelmien hallintaa. Koiran hajuaistin on oltava hyvä, sillä verraten muihin viranomaisiin, on vankilakoirien löytämät huume-erät usein varsin pieniä. Voidaan puhua jopa yksittäisistä tableteista. Koiralla on myös tärkeä merkitys vankeusaikaisen rikollisuuden ehkäisemisessä, pelkkä koiran paikallaolo ehkäisee rikoksia, kertoo Rikosseuraamuslaitoksen koiratoimintaa koordinoiva erityisasiantuntija Tuomas Hanhikangas.

Rikosseuraamuslaitoksen koirakot antavat tarvittaessa virka-apua muille viranomaisille. Myös nenätyöskentelyä treenatessa viranomaisyhteistyöllä on suuri merkitys. Yhteisissä treeneissä neuvoja ja osaamista jaetaan yli viranomaisrajojen. Myös kilpailut hoidetaan yhteistyössä. Tänä vuonna Kestilässä saatiin tuomarointiapua Poliisilta, Tullilta ja Puolustusvoimilta.

Lisätietoja:

Tuomas Hanhikangas, erityisasiantuntija tuomas.hanhikangas@om.fi, p. 050 3248 233, Operatiivinen vastuualue, Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö