Vilpe vaihtoi öljyn maalämpöjärjestelmään – älykäs rakennusautomaatio käyttää hukkalämmönkin hyödyksi ympäri vuoden

Vaasalainen Vilpe Oy investoi maalämpövoimalaan, jossa yhdistyvät tuotantolaitteiden jäähdytys sekä kiinteistön viilennys ja lämmitys.

Voimalan toimintaa seurataan ja optimoidaan Schneider Electricin toimittaman modernin rakennusautomaation avulla.

Automaation älykäs ohjaus avaa reaaliaikaisen näkymän kiinteistön tapahtumiin.

Uudistuksen ansiosta tuotannosta syntyvä hukkalämpö saadaan otettua talteen ja maalämpöjärjestelmää voidaan käyttää myös tilojen jäähdyttämiseen.

Ilmanvaihto- ja erikoiskattotarvikkeita Vaasassa valmistava Vilpe Oy on siirtynyt öljystä maalämpöjärjestelmään Mustasaaren tehtaallaan. Vilpelle suunnitellun maalämpöjärjestelmän avulla kiinteistön ja tuotannon energiankäyttöä pyritään kierrättämään mahdollisimman tehokkaasti kaikissa eri tilanteissa vuodenaikojen vaihtelut huomioiden.

Suurinvestoinnin ansiosta koko tuotannon energiatehokkuus paranee ja järjestelmän tekninen toteutus mahdollistaa tuotantokoneista syntyvän hukkalämmön merkittävästi paremman hyödyntämisen kiinteistön lämmityksessä. Samalla yrityksen hiilidioksidipäästöt vähenevät vuositasolla yli 300 tonnilla.

Lämmitysjärjestelmän vaihdon yhteydessä tehtaalle päivitettiin käyttöön energianhallinnan, sähkönjakelun ja automaation asiantuntijan Schneider Electricin EcoStruxure Building Operation -rakennusautomaatioratkaisu (EBO) sekä järjestelmän toimintaan liittyvät monitorointi- ja mittarointityökalut.

– Jo aiemmin Vilpellä on otettu käyttöön aurinkovoimala Schneiderin teknisillä ratkaisuilla, jotka kattavat kymmenen prosenttia vuosittaisesta energiankulutuksesta. Nyt tehdyn toteutuksen myötä maalämpöjärjestelmä myös jäähdyttää ja varastoi lämpöä, kertoo aluemyyntipäällikkö Timo Santala Schneider Electriciltä.

– Lisäksi aurinkokennoista saadaan sähköä maalämpöpumpuille juuri silloin, kun sitä tarvitaan, kuten esimerkiksi kuumana, aurinkoisena kesäpäivänä maalämpöpumppujen jäähdytystä varten.

Öljyn kulutus putosi nollaan, hiilidioksidipäästöissä reilu vähennys

Maalämmön avulla toimiva jäähdytysjärjestelmä tuotannon laitteille ja muoteille otettiin Vilpellä käyttöön heinäkuussa 2021 ja lämmitysjärjestelmä tehdasrakennukselle syyskuussa 2021.

Aurinkosähkövoimala on kokoluokaltaan merkittävä: käytössä on yli tuhat paneelia ja se on yksi suurimmista Pohjanmaalle rakennetuista voimaloista. Järjestelmää on myös mahdollista laajentaa tulevaisuudessa.

– Sähkön kokonaiskulutus ei ole merkittävästi noussut maalämmön käyttöönoton jälkeen. Öljyn kulutus puolestaan on syyskaudella ollut nolla litraa, kun sitä on aikaisempina syksyinä kulunut 30 000 litraa. Lisäksi tuotannon jäähdytysenergia ja lämpötila on saatu pysymään tasaisempina ja alhaisempina kuormavaihteluista huolimatta, kertoo Vilpe Oy:n tekninen johtaja Timo Anttila.

Aurinkosähkövoimala yhdistettynä maalämpö- ja kylmäpumppuun tehostaa ja optimoi energiakustannuksia, kun käyttöä päästään ohjaamaan ja monitoroimaan edistyneen analytiikan avulla.

– Samalla hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet yli 40 tonnia jo muutamassa kuukaudessa. Kun järjestelmää optimoidaan lisää, se tuottaa enemmän energiaa ja vähentää päästöjä.

Jäähdytysjärjestelmää optimoidaan alkukesästä 2022, jotta nähdään, miten paljon ylimääräistä lämpöä kesän tuotantokuukausista saadaan varastoitua maaperään talvea varten.

– Ajan kuluessa kaksoisjärjestelmästä tulee entistä tehokkaampi, kun sähkönkulutusta optimoidaan.

Mittarointi tekee kulutuksen luvut näkyviksi

Konehallin laajentamisen yhteydessä päivitetty rakennusautomaatiojärjestelmä avaa näkymän kiinteistön toimintaan. Automaation älykäs ohjaus helpottaa kokonaisuuden hallintaa, kun kaikki talotekniset alustat on nivottu samaan järjestelmään.

– Yhdellä järjestelmällä pystytään optimoimaan sekä kiinteistöä että tuotantoa. Mittaroinnin avulla saadaan luvut kulutuksesta ja järjestelmää voidaan säätää tarpeen mukaan. Tiedolla johtaminen helpottuu, kun järjestelmää pääsee monitoroimaan reaaliajassa, Santala sanoo.

Vilpellä esimerkiksi KNX-ohjausjärjestelmä on sulautettu osaksi rakennusautomaatiota.

– Investointikustannuksiin saatiin säästöjä poistamalla järjestelmästä turhia päällekkäisyyksiä. KNX-ohjausjärjestelmän käyttöönotolla kiinteistöstä voitiin poistaa esimerkiksi 50 huonesäädintä kaapelointeineen, kertoo projektipäällikkö Petja Jantunen Schneider Electriciltä.

