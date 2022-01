Vinkit omistajalle: näin vältät lemmikin ikävät hammasongelmat

Myös lemmikkien hampaiden pinnalle muodostuu plakkia, jonka sisältämät bakteerit voivat aiheuttaa ientulehduksia.

– Suun ongelmista hammaskivi on monille lemmikinomistajille jo tuttu. Sen sijaan esimerkiksi parodontiitti on paljon tuntemattomampi, vaikka se on lemmikeillä erittäin yleinen vaiva, sanoo Royal Caninin ravitsemusasiantuntija Mari Smal.

Pitkälle edennyt parodontiitti, eli hampaan kiinnityskudosten tulehdus, voi johtaa hampaiden irtoamiseen ja jopa leukaluun murtumiseen. Kipeät hampaat tai ikenet voivat vaikeuttaa syömistä ja heikentää lemmikin ruokahalua merkittävästikin. Bakteerit voivat levitä suusta myös muualle kehoon, kuten sydämeen tai niveliin.

Koiran ja kissan hammasvaivat voivat olla omistajalle vaikeita huomata. Mikäli lemmikin hengitys haisee pahalle, ikenet punoittavat tai vuotavat verta tai puruluut eivät enää maistu, voi olla syytä epäillä, ettei kaikki ole suussa kunnossa.

– Lemmikin suun terveys on hyvä tarkistuttaa säännöllisesti eläinlääkärillä. Monet suun sairaudet eivät näy päällepäin, vaan niiden toteamiseksi on tehtävä röntgenkuvaus ja perusteellinen tutkimus.

Hampaiden puhdistus voi auttaa ehkäisemään sairauksia

Hammas- ja iensairaudet pääsevät jylläämään lemmikin suussa helposti, mikäli hampaita ei hoideta säännöllisesti. Omistajan tehtävänä on huolehtia, että hammasterveyttä pidetään yllä. Suun tarkistus ja hampaiden hoito on hyvä ottaa osaksi päivittäisiä rutiineja.

– Hampaiden mekaaninen puhdistus on tärkein lähtökohta suun hoidossa. Me ihmiset harjaamme hampaamme säännöllisesti, ja harjaus on tehokkain tapa huolehtia myös kissojen ja koirien hammashygieniasta, kertoo Smal.

Hampaiden harjauksen lisäksi on hyvä tarjota lemmikille turvallista pureskeltavaa. Myös erityisesti hampaiden terveyttä silmällä pitäen kehitetyt erikoisruoat saattavat vähentää plakin ja hammaskiven syntymistä ja edistää osaltaan syyhygieniaa.

– Hampaisiin erikoistuneiden eläinlääkärien valtuusto VOHC ylläpitää listaa hampaiden terveyttä tukevista ruoista ja muista purtavista. Palkitsemalla lemmikkiä harjauksesta ja antamalla sopivaa pureskeltavaa voi hampaiden hoidosta tulla hauska yhteinen hetki, Smal vinkkaa.