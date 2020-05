VINKKEJÄ RUOKAILURYHMÄN VALINTAAN

Ruokapöytä on keittiön sydän, ja sen ympärille keräännytään monissa perheissä monta kertaa päivässä. Mitä ruokapöydän valinnassa kannattaa huomioida? Lue parhaat vinkkimme keittiön sydämen rakentamiseen!

Ruokailuryhmä kokoaa perheen ja ystävät koolle – niin arjessa kuin juhlassa. Sen ympärille muodostuu usein keittiön ja koko kodin sosiaalinen keskus, jossa vaihdetaan päivän kuulumiset tai parhaimmillaan nautitaan hyvästä ruoasta pitkän kaavan mukaan.

Parhaat ateriat maistuvat ja ehkä syntyvätkin pöydän ääressä, mutta minkälaisen pöydän? Ruokailuryhmissä on variaatiota niin värien, materiaalien kuin koon puolesta. Ruokailuryhmää valitessa kannattaa tietenkin miettiä perheen kokoa ja ruokapöydän ääreen tulevien henkilöiden määrää. Myös materiaalit on hyvä ottaa huomioon.

Skara tuoli | Lana lankkupöytä

Mikä materiaali sopii sinulle parhaiten?

Erilaiset lankkupöydät ovat olleet pitkään suomalaisten suosiossa. Eikä ihme, sillä ekologisuudella ja materiaalien aitoudella on suuri painoarvo nykyään. Puinen pinta on lämmin ja maanläheinen, mutta puupinta vaatii hoitoa ja se täytyy öljytä tai vahata ainakin kerran vuodessa. Kehnoksi menneen puupinnankin voi hioa ja käsitellä uudelleen.

Melamiinipinnan hyvä puoli on, että se on helppo pyyhkäistä kostealla liinalla ja pitää puhtaana, mutta se voi myös toisaalta naarmuuntua helposti. Kivestä tehdyt pinnat puolestaan kestävät hyvin kulutusta. Ilmava lasikansi sopii pieneen tilaan ja se on myös helppo pitää puhtaana.

Entä koko?

Kuinka monta ruokailijaa pöydän ympärillä yleensä on, riittääkö 2-4 hengen ruokapöytä vai olisiko pöytätilaa hyvä olla jopa kahdeksalle ruokailijalle? Kestitsetkö usein vieraita? Ruokapöytää käytetään usein ruokailun lisäksi myös muihin askareisiin, kuten askarteluun tai leivontaan. Se kannattaa ottaa huomioon myös pöydän kokoa mietittäessä. Ruokailutilan tulee olla ennen kaikkea käytännöllinen ja toimiva, joten suhteuta pöydän koko aina sopivaksi juuri kyseistä tilaa ajatellen.

Ruokapöydän valinnan kenties tärkein kriteeri on pöydässä istujien määrä. Jokaista istujaa kohden tulisi olla noin 60 cm pöytätilaa. Tuolit ja niille pääseminen vaativat lisäksi oman tilansa. Perinteinen suorakaiteen muotoinen pöytä sopii useimpiin ruokailutiloihin. Pyöreään tai ovaalin muotoiseen pöytään mahtuu kuitenkin enemmän ruokailijoita.

Usein on viisasta tilata samalla muutama ylimääräinen tuoli keittiöön tai ruokailutilan lähistölle, mistä tuolit ovat helposti siirrettävissä yllätysvieraiden käyttöön. Myös pinottavat tuolit tai jakkarat ovat näppärä vaihtoehto vieraita ajatellen ja ne vievät säilytyksessä vain vähän tilaa.

Ruokapöydän päähän saa tarvittaessa helposti kaksi tuolia vierekkäin, jos pöydän ympärillä on joskus suurikin joukko. Vieraiden varalta oiva ratkaisu on myös jatkettava pöytä, jolla saa näppärästi lisää pöytätilaa tarpeen vaatiessa. Myös klaffipöydät ovat käteviä ratkaisuja pienempiin tiloihin.

Elea tuoli | Plaza pyöreä ruokapöytä

Pyöreä pöytä pehmentää kokonaisuutta

Pyöreä pöytä pehmentää kokonaisutta muodollaan. Pyöreät ja kaarevat muodot ovatkin nyt hyvin suosittuja, joten pyöreä pöytä on trenditietoisen valinta. Pyöreä pöytä tuo ilmavuutta ruokailutilaan ja sen ympärillä kaikki ruokailijat pystyvät helposti keskustelemaan toistensa kanssa. Pyöreää pöytää harkitsevan kannattaa kuitenkin muistaa, että pyöreä pöytä vaatii enemmän tilaa ympärilleen kuin suorakulmainen eikä sitä voi sijoittaa seinään kiinni.

Rowico lotta pinnatuoli | House Nordic Oslo tuoli

Vaihtelua tuolien avulla

Hyvä ruokapöydän tuoli sopii pöytään niin mittojen kuin tyylinkin puolesta. Se tukee istujan selkää ja tuntuu mukavalta pitkänkin illallisen ajan. Valmiiden ruokailuryhmien sijaan voit ostaa erillisen ruokapöydän ja siihen haluamasi tuolit. Ruokapöydän ja -tuolien ei tarvitse aina olla samaa sarjaa, mielikuvitusta ja persoonallisia saa käyttää! Esimerkiksi ruokatuolien ei välttämättä tarvitse olla edes keskenään saman värisiä! Ruokapöydän tuolien vaihtaminen on myös oiva tapa saada vaihtelua ruokailutilan ilmeeseen, koko ruokailuryhmää ei tarvitse aina vaihtaa. Aitoja ja maanläheisiä materiaaleja arvostava valitsee esimerkiksi puisen pinnatuolin tai boheemin rottinkituolin, helppohoitoisuutta haluavalle paras vaihtoehto on muovinen tuoli. Kangaspäällysteisellä tuolilla istuu mukavasti iltaa pitkänkin kaavan kautta.

Wienberg tuoli | Lana lankkupöytä

Huomioi myös muu sisustus

Ruokailutila on nykyään usein avointa tilaa keittiön ja olohuoneen kanssa, joten tyyli on hyvä ottaa huomioon valintaa tehdessä, jotta kaikki sopivat saumattomasti yhteen.

Tavallisesti ruokailutila ei vaadi voimakasta valaistusta. Jos ruokapöydän ääressä kuitenkin vaikkapa luetaan, kirjoitetaan, piirretään tai tehdään muuta tarkkuutta vaativaa työtä, valaistuksen tarve kasvaa. Riippuvalaisin, jossa voi säätää valon voimakkuutta, on hyvä vaihtoehto ruokailutilan eri tunnelmiin. Valaisin tulisi ripustaa 60-80 cm:n korkeudelle pöydän pinnasta.

Matto kokoaa ruokailuryhmän tyylikkäästi yhteen ja viimeistelee sisustuksen. Hanki riittävän suuri matto; tuolivaraa pöydän molemmilla puolilla pitäisi olla vähintään 60 cm. Näin tuolien jalat pysyvät matolla, eivätkä maton reunat hankaudu. Ruokapöydän alle kannataa hankkia helposti puhtaana pidettävä matto. Sileä tai lyhytnukkainen matto on hyvä valinta ja luonnonmateriaaleista löytyy myös erinomaisia likaa hylkiviä materiaalia, kuten villa ja sisal.

Velvet tuoli kultainen | House Nordic Bolzano ruokapöytä

Herkullisia ja ikimuistoisia ruokailuhetkiä yhdessä perheen ja läheisten kanssa!

Sisustusterveisin, Jenni & Sami