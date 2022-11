Vinkkejä sinulle joka hankit kissanpennun

Royal Caninin eläinlääkäri vastaa yleisimpiin kissan sterilointia ja kastrointia koskeviin kysymyksiin ja kertoo, mitä lemmikinomistajien tulisi pitää mielessä kun kissan aineenvaihdunta muuttuu leikkauksen johdosta.

- Kissan steriloinnilla ja kastroinnilla on useita etuja, ja se voi pidentää kissan elinikää, estää ei-toivottuja pentueita ja epäsuorasti myös estää kissojen kodittomuutta. Steriloinnilla ja kastroinnilla on kuitenkin usein myös pitkäaikainen vaikutus kissan aineenvaihduntaan ja ravitsemustarpeisiin, kertoo Royal Caninin eläinlääkäri Karin Eliasson.

Kissan aineenvaihdunta voi periaatteessa muuttua yhdessä yössä kissan steriloinnin/kastroinnin jälkeen. Ruokahalu saatta myös kasvaa 20–25 prosenttia, kun taas energiankulutus voi laskea jopa 30 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että kissa syö helposti liikaa ja ylimääräinen energia varastoituu rasvana. Siksi leikatuilla kissoilla on suuri ylipainon riski. Ylipaino puolestaan voi johtaa vakaviin terveysongelmiin.

- Jotta kissa säilyttäisi terveen painonsa, ruoan määrää on mukautettava, ja mahdollisesti se myös tarvitsee ruokavalion, jonka energiasisältö on pienempi ja joka auttaa pitämään kissan kylläisenä, Karin Eliasson sanoo.

Eläinlääkäri vastaa joihinkin tavallisimipiin sterilointiin ja kastrointiin liittyviin kysymyksiin

Minkä ikäisenä kissa tulisi steriloida tai kastroida?

Sterilointi ja kastrointi voidaan suorittaa neljän kuukauden iästä alkaen ( tässä iässä kissan rokotussuoja on kehittynyt) , mutta suositus on, että leikkauttaminen suoritetaan ennen kuin kissa saavuttaa sukukypsyyden. Naaraskissojen ensimmäinen juoksuaika on yleensä 6-9 kuukauden iässä, mutta se voi olla myös aikaisemmin tai myöhemmin. Äänekäs naukuminen, levottomuus, ruokahaluttomuus, maassa piehtarointi tai huonekaluja ja jalkoja vasten puskeminen ovat tyypillisiä merkkejä siitä, että naaraskissalla on juoksu meneillään. Se saattaa myös asettaa itsensä paritteluasentoon - varsinkin jos takapäätä kosketetaan. Uroskissat tulevat sukukypsiksi 5-6 kuukauden iässä, ja sitten ne saattavat alkaa etsiä kumppania.

Millaista ruokaa minun tulisi antaa steriloidulle kissalleni?

Koska energiantarve usein vähenee ja ruokahalu kasvaa steriloinnin/kastroinnin yhteydessä, on tärkeää valita leikatuille kissoille sopiva ruoka. Kissat jotka steriloidaan/kastroidaan ennen sukukypsyyttä, tarvitsevat ruokaa, joka tukee kasvua ja auttaa samalla ehkäisemään ylipainon kertymistä. Kuuden kuukauden ikään asti suositellaan penturuokaa, vaikka kissanpentu olisi leikattu, mutta annosta on mahdollisesti mukautettava. Kuuden kuukauden iästä eteenpäin on olemassa erityisesti kasvaville, steriloiduille/kastroiduille kissanpennuille mukautettuja ruokia. Aikuisille kissoille tarkoitettua ruokaa ei saa antaa ennen kuin kissa on saavuttanut täysikasvuisuuden, joka tapahtuu yleensä noin vuoden iässä rodusta riippuen.

Mitä teen, jos kastroitu/steriloitu kissani ei lopeta kerjäämistä?

Ylipaino on yksi kissojen yleisimmistä terveysriskeistä. Steriloitu/kastroitukin kissa voi pysyä hoikkana, mutta tämä vaatii usein kurinalaisuutta ruoan suhteen, sekä määrätietoista aktivointia. Ota tavaksi punnita annokset, äläkä anna enempää ruokaa kissan kerjäämisestä huolimatta. Seuraa kissan ulkomuodon kehittymistä, jotta se ei pääse pyöristymään tai laihtumaan liikaa. Jos olet epävarma, ole yhteydessä eläinlääkäriisi!

Mistä tiedän, onko kissani ylipainoinen?

Lähes puolet kaikista suomalaisista kissoista on ylipainoisia. Voit ehkäistä kissanpentusi ylipainoa seuraamalla kasvukäyriä yhdessä eläinlääkärisi kanssa. Painokäyrät ovat ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta waltham.com.

