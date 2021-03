Vinyylilevyjen puristaminen palaa Suomeen

EMBARGO 11.3.2021 kello 01.00. Äänilevyjen puristaminen vinyylistä päättyi Suomessa jo vuonna 1995. Hiljattain perustettu Helsingin Levypuristamo vastaa kovaan kysyntään aloittamalla vinyylilevyjen valmistuksen Vallilan Konepajan vanhassa voimalassa vielä loppuvuoden aikana. Tavoitteena on hiilineutraali tuotanto.

Vanhimpana edelleen käytössä olevana äänitemuotona vinyylilevy tarjoaa pysyvyyttä, vastapainoksi musiikin suoratoistolle. Vinyylin uudelleenheränneestä suosiosta huolimatta levyjä ei ole valmistettu kotimaassa vuoden 1995 jälkeen.



"Kaikissa naapurimaissa on jo puristamot, joten miksei Suomessakin. Haluamme palvella laajalti kotimaista musiikkikenttää, aina aloittelevista bändeistä suuriin levy-yhtiöihin asti", hahmottelee Helsingin Levypuristamon perustaja ja toimitusjohtaja Lupu Pitkänen.



Tehdas nousee Vallilan Konepajan 120 vuotta vanhan voimalarakennuksen päätyyn, josta on solmittu pitkäaikainen vuokrasopimus Vallilan Ratapiha Oy:n kanssa.



"Levypuristamo sopii hyvin visioomme Konepajan alueesta kulttuuria ja palveluita tarjoavana kaupunkikeskuksena. Hanke tuo myös elävää jatkumoa alueen teolliselle historialle", toteaa Vallilan Ratapihan hallituksen puheenjohtaja Henrik Hemmilä.



Vinyylin suosio jatkaa kasvuaan



Erityisesti Yhdysvalloista on raportoitu vinyylilevyjen myynnin voimakasta kasvua. Osittain siihen on syynä koronarajoitusten aiheuttama elävän musiikin ahdinko, mutta kehitys on jatkunut jo pitkään. Suomen suurimmassa levykaupassa Levykauppa Äxässä uskotaan formaattiin:



"Vinyyli myy hyvin. Suomessa tullaan markkinoissa yleensä vähän ajallisesti perässä, mutta en näe mitään syytä miksei täälläkin päästäisi vielä Yhdysvaltojen kasvuprosentteihin, jotka olivat viime vuonna 50 % luokkaa. Suomessa vinyylin kasvun arvioisin olevan viime vuonna 20-30 % luokkaa", toteaa Levykauppa Äxän toimitusjohtaja Jyri Lipponen.



Kapasiteetti lopussa maailmalla



Vinyylijulkaisuihin erikoistunut levy-yhtiö Svart Records on nähnyt perinteisen äänitemuodon suosion toimitusaikojen pidentymisenä:



"Laadukasta tuotantokapasiteettia on Euroopassa aika vähän ja koronakin vaikuttaa. Jonot tehtailla ovat olleet jopa kolmesta neljään kuukautta ja meitä pienemmillä asiakkailla varmasti pidempiäkin", toteaa Svart Recordsin Jukka Taskinen.



Tämän on todistanut myös kanadalainen Viryl Technologies, joka toimittaa Helsinkiin levyjen puristamisessa käytettävät hydrauliset prässit.



"Nykyisten tehtaiden kapasiteetti ei riitä vastaamaan kysyntään, eivätkä monet niistä ota enää uusia asiakkaita. Tuotannon pystyttäminen Suomeen on siis hyvin ajoitettu", toteaa Viryl Technologiesin markkinointijohtaja Alex DesRoches.



Tavoitteena hiilineutraali tuotanto



Vinyylien valmistus on ollut perinteisesti savupiipputeollisuutta sanan ikävimmässä merkityksessä – puristusmuottien kuumennus ja jäähdytys vaativat paljon energiaa. Voimalan piippu pysyy silti jatkossakin vain Konepajan alueen historiasta muistuttavana maamerkkinä.



"Ilmastonmuutos huolettaa, mutta onneksi Helsingissä on saatavilla hiilineutraalia kaukojäähdytystä, biokaasua ja sähköä. Teollisuuden sähköveron laskeminen EU:n minimitasolle helpotti myös investointipäätöstä", pohtii Pitkänen.



"Uudenaikainen laitteisto mahdollistaa tasaisen laadun ja hävikin minimoimisen. Raaka-aineiden kierrätysaste on myös tärkeää hiilineutraaliuden tavoittelussa", Pitkänen lisää.