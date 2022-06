Vinyylilevyjen tehdas siirtyy Kyläsaareen

Helsingin Levypuristamo on sopinut teollisuushallin ostamisesta Kyläsaarenkadulta. Vielä keväällä yritys oli saneeraamassa käyttöönsä vuokratiloja Vallilan Konepajalta, mutta joutui luopumaan niistä vuokranantajan muuttuneiden suunnitelmien vuoksi.

”Halusimme kiriä kiinni Vallilassa hukatun ajan ja oman hallin ostaminen on nopein tapa saada tehdas pystyyn. Kyläsaaressa ei tarvita pitkällistä saneerausta, vaan liittymien ja talotekniikan päivitys riittää. Rakennuksen omistaminen tuo suoraviivaisuutta prosessiin”, Helsingin Levypuristamon toimitusjohtaja Lupu Pitkänen toteaa huojentuneena.

The New York Times uutisoi hiljattain poptähti Harry Stylesin uuden albumin vinyyliversion rikkoneen ensimmäisen viikon myyntiennätykset, koko vuonna 1991 alkaneen tilastoinnin aikana. Musiikkijulkaisu Billboard arvioi taas taannoin, että vinyylilevyjen maailmanlaajuinen kysyntä olisi kaksinkertainen tehtaiden tuotantokapasiteettiin nähden. Helsingin Levypuristamo onkin päättänyt takoa kun rauta on kuumaa.

“Levy-yhtiöiden ja artistien suunnasta viesti on selkeä ja uskomme että tilauskirjat lähtevät täyttymään nopeasti. Tässä maailmantilanteessa ei voi luvata tarkkoja aikatauluja, mutta uskon että vinyylilevyjä valmistetaan Helsingissä vielä loppusyksystä. Puristinlaitteet toimitetaan Ruotsista jo kesän aikana”, Pitkänen toteaa.

Köyhien stokkasta iskelmätähtiin

Kyläsaari on kantakaupungin viimeinen jäljellä oleva teollisuusalue, joka tunnetaan parhaiten kierrätyskeskuksesta. Teollisuusalue puretaan osana Kalasataman alueen rakentamista 2030-luvulla.

“Kyläsaaren rouhea miljöö ja kiertotalouden keskittymä sopivat meille mainiosti tähän kohtaan. Kaupungin vuokratontin sopimus ja tilapäinen rakennuslupa päättyvät vuosikymmenen loppuun mennessä, mutta vinyylilevyjen valmistus ehditään saada täällä kyllä hyvään vauhtiin”, luottaa Pitkänen.

Kyläsaaren tulevan asuinalueen katujen nimistön teema on enteellisesti musiikki. Nimissä kunnioitetaan vanhoja iskelmätähtiä ja sieltä löytyy myös esimerkiksi Kultalevynkatu sekä Albumikatu.

“Olavi Virran kadun ja Toivo Kärjen kadun asukkaat arvostavat ehkä aikanaan sitä, että heidän tontillaan on valmistettu perinteisiä äänilevyjä”, Pitkänen pohtii.

Suunnitelmissa äänilevyjen keskus

Omassa tilapäisessä rakennuksessa Helsingin Levypuristamo on valmis tekemään joustavasti päätöksiä pysyvämmän sijaintinsa suhteen. Teollisuushallin voi sopivalla hetkellä esimerkiksi myydä tai vuokrata eteenpäin.

“Jatkamme lopullisen toimitilan etsimistä tuotannon käynnistämisen rinnalla. Toteutamme tekniikan Kyläsaaressa niin, että tuotanto on helppo siirtää uuteen osoitteeseen. Olemme käyneet jo kiinnostavia keskusteluja remontoitavista historiallisista tiloista kantakaupungissa”, avaa Pitkänen.

Pitkän aikavälin tavoite on yhdistää useita äänilevyihin liittyviä toimintoja saman katon alle ja palvella laajasti musiikista kiinnostunutta yleisöä.

“Suomesta puuttuu vielä äänilevyjen keskus. Vinyylilevyjen valmistusta ja sen historiaa olisi kiinnostavaa esitellä yleisölle. Puristamon ohella talossa voisi toimia ainakin levykauppa ja artistit voisivat heittää siellä levynjulkkarikeikkoja”, Pitkänen visioi.