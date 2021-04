Viranomaisyhteistyö toimii Itä-Suomen rajanylityspaikoilla - terveysturvallisuuden varmistaminen yhteisenä tavoitteena

Jaa

Itä-Suomen aluehallintoviraston alueen rajanylityspaikoilla viranomaisyhteistyö toimii ja terveysturvallisuuden tilanne on hyvä. Rajaturvallisuuden alueellinen yhteistyöryhmä kokoontui 21.4.2021 kokoamaan tilannekuvaa rajoilla.

Itä-Suomen aluehallintoviraston alueen rajanylityspaikkoja ovat Kuopion lentoasema Siilinjärvellä, Joensuun lentoasema, Niiralan rajanylityspaikkaa Tohmajärvellä sekä Inarin tilapäinen rajanylityspaikka Lieksassa. Rajanylityspaikoilla on voimassa aluehallintoviraston tekemä tartuntatautilain mukainen päätös maahantulijoiden pakollisesta terveystarkastuksesta 30.4.2021 saakka.

Yhteistyö toimii ja työnjako on selkeä

Rajavartiolaitos, poliisi ja terveysviranomaiset ovat toimineet koko ajan tiivistyneessä yhteistyössä sekä sisä- että ulkorajojen rajanylityspaikoilla. Työnjako on ollut selvä ja toimiva. Rajavartiolaitos ja poliisi huolehtivat rajatarkastuksista valtioneuvoston päätösten mukaisesti. Terveysviranomaiset puolestaan huolehtivat terveysturvallisuudesta eli maahan saapuvien henkilöiden terveystarkastuksista, koronatestauksesta ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

- Rajalta ei ole tullut negatiivista palautetta. Terveystarkastukset ja näytteenotto ovat sujuneet hyvin. Kiireviikonloppuina on kuitenkin ollut jonkin verran haasteita saada riittävästi resursseja, kertoi toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Siun sotesta. - Niiralassa yhteistoiminta terveystarkastusten osalta sujuu erinomaisesti, totesi myös Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja Marko Turunen. Vilkkaina ajankohtina jonotuksia on mutta terveysturvallisuuden varmistamiseksi ne täytyy hyväksyä.

Rajaliikenne lentokentillä on ollut vähäistä

Lentoasemilla rajaliikenne on ollut vähäistä. Yksittäisiä pienkoneita on tullut ja jatkotestit sekä karanteenit on saatu järjestettyä sujuvasti. Tarkastettavien henkilöiden määrät kasvavat kuitenkin selvästi koko ajan ja kausityöntekijöitä on alkanut tulla maahan.

- Viestintä ja tietojen vaihto on ollut keskeistä onnistumisessa. Jos liikenne lisääntyy, terveydenhuollon läsnäolo asemilla olisi hyvä ratkaisu, totesi rikoskomisario Matti Pitkänen Itä-Suomen poliisista.

Poliisi vastaa rajatarkastuksista Kuopion lentoasemalla rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (901/2006) mukaisesti.

Kausityöntekijöiden tulo maahan vaatii resursseja

Kausityöntekijöiden saapuminen maahan on alkanut ja matkustajamäärien lisääntyminen on haaste, johon on kyettävä vastaamaan ja pysytettävä nykyinen hyvä tilanne, totesi yhteistyöryhmän kokouksen puheenjohtajana toiminut ylijohtaja Soile Lahti Itä-Suomen aluehallintovirastosta. Matkustajamäärien kasvu vaatii runsaasti lisää hankalasti saatavilla olevaa henkilöstöresurssia ja tämä on todellinen huoli, sillä tekijöitä ei ole saatavilla.

- Olemme saaneet maahanmuuttovirastosta (Migri) tiedon kausityövoimalupia hakeneista työpaikoista. Kohteisiin ollaan yhteydessä etäkyselyn avulla ennen kuin työskentely alkaa, kertoi työsuojelun vastuualueen johtaja Markku Rautio. Etäkyselyllä selvitetään, miten työpaikat ovat suunnitelleet hoitavansa turvallisuuteen liittyviä velvollisuuksiaan. Tuloksia hyödynnetään valvonnan suuntaamisessa tulevan satokauden aikana. Yhteydenotoilla ja ohjeistuksilla pyritään helpottamaan tilannetta myös rajaturvallisuuden näkökulmasta.

Yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran kesäkuussa päivittämään rajaturvallisuuden tilannekuvaa.