Viranomaisyhteistyön tiivistäminen sekä kokonaisvaltainen varautuminen tärkeää - Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui

Valmiustoimikunta kuuli Itä-Suomen alueen eri viranomaisten tilannekatsaukset Ukrainan sodan tilanteesta sekä sen heijastevaikutuksista Itä-Suomessa.

Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Ilmoituksia poikkeavista havainnoista Itä-Suomen alueelta ei ole tullut. Tehostettua tilanneseurantaa sekä valmiutta mahdollisten häiriöiden varalta jatketaan. Tilanne itärajalla on edelleen normaalin rauhallinen.

Eri hallinnonalat valmistautuvat erilaisiin häiriötilanteisiin. Materiaalien, raaka-aineiden sekä esimerkiksi sähkön riittävyyden varmistamiseksi tehdään paljon työtä. Myös etenkin hybridivaikuttamiseen jokaisen on syytä varautua. Vaikuttamista tapahtuu koko ajan ja se voi kohdistua kaikkiin. Lähdekriittisyyttä sekä medialukutaitoa tarvitaan jokaiselta.

Maahanmuuttajia Suomeen ja Itä-Suomeen tulee edelleen tasaisesti. Uusia vastaanottokeskuksia perustetaan ja toiminnassa olevien keskusten sivutoimipisteitä otetaan käyttöön lisää tarpeiden mukaan. Maahantulijoiden rekisteröiminen tapahtuu edelleen poliisiasemilla ja raja-asemilla.

Tilanne maahantulijoiden rekisteröinnin osalta Itä-Suomessa on rauhallinen ja poliisiasemilla on hyvät valmiudet hoitaa maahantulijoiden rekisteröintiä. Myös pelastustoimi on välittänyt tilannekuvaa alueella muun muassa kunnille eri varautumisen yhteistyöryhmien kautta. Keskustelussa nousi esiin yhteistyön tärkeys ja viranomaisyhteistyön todettiinkin olevan Itä-Suomen alueella hyvin toimivaa.

Ukrainasta Itä-Suomeen tulleita työnhakijoita TE-toimistoissa on tähän mennessä ollut hyvin maltillisesti. Ukrainalaisia on kuitenkin työllistynyt jonkin verran myös suoraan yrityksiin. TE-hallinto on varautunut palvelemaan ukrainalaisia asiakkaita. Esimerkiksi verkkopohjaiseen suomen kielen koulutukseen on tällä hetkellä paikkoja tarjolla hyvin.

”Meidän täytyy nyt kokonaisvaltaisesti varautua hyvin monentyyppisiin uhkatiloihin ja tilanteisiin. Kenenkään ei pidä olla sinisilmäinen, mutta toisaalta meitä sitoo myös oikeusvaltioperiaatteet, joista on tärkeää pitää Suomen kaltaisessa demokraattisessa yhteiskunnassa kiinni.”, korosti valmiustoimikunnan puheenjohtaja Soile Lahti.

Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran toukokuussa.

Lisätietoja

ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 800 (vaihde), etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto