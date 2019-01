Viro on hallinnut suomalaisten matkailun listakärkeä jo 20 vuotta

Viro on pysynyt suomalaisten suosikkikohteena vuodesta 1998 lähtien, jolloin se ohitti siihen saakka matkakohdelistan kärkisijaa hallinnoineen Ruotsin. Tuolloin suomalaiset tekivät Viroon yhteensä 1,25 miljoonaa matkaa, johon verrattuna vuotuisten Viron-matkojen määrä on nykyisin yli kaksinkertaistunut.

Eteläiseen naapuriin tehdään Suomesta nykyisin vuosittain yli 1,5 miljoonaa yön yli -reissua* ja se, että näistä kolme neljännestä eivät ole valmismatkoja osoittaa, että tuttuun ja läheiseen Viroon on suomalaisen yhä helpompaa ja luonnollisempaa mennä omin päin. Risteilyillä ja päiväreissuilla Virossa käy lisäksi vuosittain noin miljoona suomalaista, mikä nostaa Helsingin sataman matkustajaliikenteeltään maailman vilkkaimmaksi. Helsinki ja Tallinna muodostavatkin kansainvälisesti ainutlaatuisen tiiviin yhteyden ja meitä erottava Suomenlahti kuvainnollisesti kapenee jatkuvasti.

”Paljon on muuttunut 20 vuodessa. Me kuluttajat muokkaamme tarpeinemme ja tottumuksinemme matkailupalveluiden tarjontaa jatkuvalla sykkeellä ja siinä kehityksessä myös viestintäympäristön muutoksella on yhä tärkeämpi rooli. Vaikka Viro alkaakin tulla monelle suomalaiselle jo tutuksi kohteeksi, riittää siellä varmasti opittavaa ja koettavaa paitsi ensikertalaisille, myös konkarimatkailijoille. Tästä oletuksesta ei kuitenkaan ole hyötyä, ellemme kommunikoi itsestämme ja tekemisistämme paremmin suomalaisille, helppoa ja turvallista lähialuematkailua arvostaville kuluttajille. Tulemme kiinnittämään huomiota siihen, miten yhteydenpitoa virolaisten palveluntarjoajien ja suomalaiskuluttajien välillä voi kehittää. Olemme saaneet jo pitkään nauttia Suomesta saapuvasta valtavasta matkailijavirrasta, mutta tiedämme myös, että sitä ei saa pitää itsestäänselvyytenä. Teemmekin kaikkemme pitääksemme kiinni suomalaisten suosikkikohteiden ykkössijasta myös seuraavat vuosikymmenet”, lupaa Viron matkailunedistämiskeskuksen johtajaksi lokakuussa nimitetty Margus Sameli.

Turismi on Virolle merkittävä vientituote, muodostaen kolmanneksen (31 %) maan palveluviennistä. Matkailutuotteen kehittämisen ja parantamisen eteen tehdään Virossa jatkuvasti työtä ja Viron matkailuvuosi 2019 tuleekin juuri päättyneestä Viro 100 -juhlavuodesta huolimatta olemaan monipuolinen ja tapahtumarikas.

”Yhä useampi suomalaismatkailija suunnistaa Tallinnan ulkopuolelle, jossa kulttuuri, ympäristö, tunnelma ja maut ammentavat pitkistä perinteistä. Pienen maan pienten suurkaupunkien väliin jää valtavasti nähtävää ja koettavaa, ja Viron keskieurooppalaishenkinen maaseutu poikkeaa oleellisesti suomalaisesta kansallismaisemasta. Maakuntiin rakennetaan jatkuvasti erilaisia elämyskeskuksia ja perhekohteita, jotka yllättävät kansainvälisestä valtavirrasta poikkeavalla omaperäisyydellään. Yksi erityismaininnan arvoinen uutuuskohde Tallinnan lähellä on kulttuurillisen kansallissankarimme Arvo Pärtin keskus, jossa säveltäjäsuuruus myös itse edelleen työskentelee”, jatkaa Margus Sameli.

Oheisessa EAS Viron matkailu 2019 -liitteessä on valikoima tapahtumia ja kohteita, joita Viron matkailunedistämiskeskus on yhdessä maakunnallisten matkailupalveluiden kanssa kerännyt erityisesti suomalaisia matkailijoita silmällä pitäen. Lisätietoa kunkin maakunnan matkailutarjonnasta saa listassa esitellyiltä alueellisilta matkailuneuvojilta.

* Tilastokeskus 2017 Suomalaisten matkailu Viroon