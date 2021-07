Viro on valmis suomalaismatkailijoiden tuloon

Jaa

Pandemian laannuttua Viroon odotetaan vieraita ensimmäisenä Suomesta, jossa Viro aloitti ensimmäisen matkailukampanjansa liki kahteen vuoteen. Matkailu Viroon kasvoi vuosikymmenen ajan vuoden 2019 ennätyslukemiin, jolloin yli 2,3 miljoonaa kansainvälistä turistia vieraili maassa yli yön. Suomalaiset matkailijat olivat vielä tammi- ja helmikuussa 2020 rikkomassa aiempia matkailijaennätyksiään. Suosion taustalla oli maan matkailusektorin systemaattinen yhteistyö. Samalla sinnikkäällä yhteistyöllä Viron matkailutoimijat korjaavat pandemian synnyttämää matkailijakatoa. Päämääränä on ollut tehdä lomailusta Virossa turvallista.

Viron matkailunedistämiskeskus Visit Estonia kehittänyt Siin on turvaline/You are safe here -laadunvarmistusohjelman, jotta matkailijat voivat kokea olonsa turvalliseksi Virossa päästessään taas matkustamaan. Sen tavoitteena on vahvistaa sekä vieraiden että palvelualalla työskentelevien turvallisuutta ja sen tunnetta.

Viron terveysviranomaisen on järjestänyt verkkokoulutuksen kahviloille, baareille, ravintoloille ja majoituspalvelujen tarjoajille. Sen suorittamisen jälkeen niille, jotka osoittavat noudattavansa kaikkia Viron terveysviranomaisen vaatimia toimenpiteitä, myönnetään You Are Safe Here -laadunvarmistusmerkki. Merkki viestii matkailijoille, että he voivat palata virolaisten palveluiden pariin rauhallisin mielin ja tietää, että heidän turvallisuutensa pyritään varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin.

“Olemme ylpeitä saadessamme osoittaa, että Viro on matkailukohde, josta kaikki voivat nauttia turvallisesti”, sanoo Viron matkailuviraston johtaja Liina-Maria Lepik ja jatkaa:

”Matkailuala on tehnyt valtavasti töitä viihtyvyyden ja turvallisuuden eteen. Ohjelmamme myötä matkailijat tietävät heti, minkä palveluntarjoajien he voivat luottaa noudattavan viranomaisten antamia ohjeita. Niin henkilökunnan, asukkaiden kuin matkailijoidenkin turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Voimmekin toivottaa ystävämme taas turvallisesti tervetulleiksi Viroon.”

Matkailutoimialan merkitys Viron taloudelle on merkittävä. Pandemiaa edeltävinä vuosina matkailun osuus maan bruttokansantuotteesta kasvoi jo 8 prosenttiin. Viron matkailunedistämiskeskus arvioi, että vastaavaan tilanteeseen päästään taas vuonna 2023. Viron sisämatkailu erityisesti Tallinnan ulkopuolelle on pysynyt aktiivisena, kun taas pääkaupungissa on pandemiasulun aikana rakennettu useita uusia kohteita ja kehitetty palveluita.

Suomalaiset ensin, siin on turvaline

Suomesta voi matkustaa Viroon vapaa-ajan merkeissä ja ilman koronan ennakkotestiä tai Virossa karanteeniin vetäytymistä. Sama koskee kaikkia maita, joissa viimeisen 14 päivän ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on alle 150. Viron oma koronatilanne on merkittävästi parantunut keväästä ja ilmaantuvuusluku 11.7. oli 39,3.

Viro aloitti Suomessa matkailukampanjan, joka muistuttaa lähimmän ja turvallisimman ulkomaankohteen mahdollisuuksista. Kampanjan teemoina ovat virolaiset ruokaelämykset, rikas kulttuuritarjonta, luontoseikkailut ja muut aktiviteetit, uudet matkailukohteet sekä yllättävät, kauniit asiat ja paikat Virossa.

”Viroon on puolentoista vuoden matkailijasulun aikana noussut valtavasti uutta nähtävää ja koettavaa. Jopa niille, jotka kuvittelivat tuntevansa Tallinnan ja muut kohteet. Esimerkiksi Tallinnan Noblessnerin satama-alue on ainutlaatuinen näyte siitä, miten vanha hansakaupunki avautuu merelle ja hyödyntää vanhoja teollisuuskiinteistöjään”, Samuel Sorainen Visit Estonian Suomen viestinnästä kertoo.

”Tallinnan lisäksi uusia kohteita on ympäri maata. Koko Peipsijärven alue on kiehtova ja rauhallinen kohde. Haapsaluun on avautunut seitsemän tähden luksusvilla, Palmsen kartanossa on uusia majoitustiloja ja Pärnun legendaarinen punainen torni avautui vieraille. Lisää tietoa, vinkkejä ja neuvoa löytyy helposti myös Viron matkailun uudesta verkkopalvelusta”, hän jatkaa.

Pandemian kimppuun uuden myös teknologian avulla

Viro on pandemian aikana osoittanut toistuvasti kykenevänsä isännöimään kansainvälisiä tapahtumia, kuten Viron rallin, Bocuse d’Or:in ja Pimeiden öiden elokuvafestivaalin turvallisesti. Virossa kaikki on lähellä, joten mahdollisista rajoituksista johtuvat muutokset on helppo toteuttaa. Myös yhteiskunnan digitalisaatio on pitkällä. Sen ansiosta maassa voidaan toteuttaa edullisesti ja tehokkaasti myös sellaisia teknisiä ratkaisuja, jotka muualla kävisivät hyvinkin kalliiksi.

Virolaisen IT-talo Nortalin ja kansainvälisen asiantuntijaverkoston yhdessä kehittämää SimplyGo-matkustussovellusta on jo testattu onnistuneesti kansainvälisen ilmailualan teknologiatoimittajan SITA:n kanssa mannertenvälisessä lentoliikenteessä. Digitaalista potilastietojärjestelmää hyödyntävä sovellus osoittaa luotettavasti lentomatkustajien negatiivisen COVID-19-tuloksen sekä muiden maahantulovaatimusten täyttymisen.

Virolainen IT-alan yrityskonsortio on mukana myös Viron hallituksen ja WHO:n yhteishankkeessa, jonka tarkoituksena on luoda rokotetiedoille globaali luottamuskehys. Konsortio työstää kansainvälisiä yhteentoimivuusstandardeja, jotta matkustajat voisivat turvallisesti hallita ja jakaa COVID-19-tietojaan sekä muita matkustamista varten tarvittavia terveystietojaan. Virossa on pandemian aikana kehitetty myös hengitysilmaa puhdistava Respiray-maski, ternimaitopohjainen BioBlock -nenäsuihke ja Viro on ollut mukana kehittämässä EU:n rokotuspassia.

Paluu Virosta Suomeen

Suomen kansalaisella ja Suomessa asuvalla on aina oikeus palata Suomeen. Mikäli matkailijalla on todistusenintään 72 tuntia vanhasta negatiivisesta koronavirustestistä tai vähintään 14 vuorokautta vanha ensimmäinen annos koronarokotussarjasta otettuna, tulee hänen käydä uudessa testissä 3-5 vuorokauden kuluessa Suomeen saapumisestaan. Maahanpääsyn oikeuttavan pikatesti voi ottaa esimerkiksi Tallinnan satamassa tai Tallinkin laivoilla.

Matkailijan, jolla on todistus hyväksyttävästä COVID-19-rokotussarjasta tai 6 kuukauden sisällä sairastetusta laboratoriovarmistetusta koronavirustaudista, ei tarvitse osallistua uuteen koronavirustestiin.

