Viron ravintoloiden uusi aalto nousee – Tallinnan ulkopuolella tapahtuu nyt paljon

Jaa

Viron ravintolakentässä on koronapandemian seurauksena tapahtunut muutoksia kenties enemmän kuin Suomessa. Tallinna on nyt aiempaa vähemmän ravintolaelämän keskipiste, sillä pääkaupungin huipputekijät ovat avanneet ravintoloita muualle Viroon.

Fine dining on joutunut Virossa luovuttamaan asemiaan rennommalle ruokailulle. Lisäksi paikalliset käsityöjuomat ovat nousseet huippuruoan tasa-arvoisiksi kumppaneiksi.

Viron gastronomian voimamies ja ravintolakentän hyvin tunteva Aivar Hanson nostaa seuraavassa esiin kiinnostavia kohteita, jotka edustavat Viron uutta aaltoa.

Taju Resto

Ö-ravintolan entisen keittiömestarin Rauno Pauksonin uusi ravintola sijaitsee uskomattoman upeissa maisemissa puolen tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta itään. Tarjolla on fine dining -osaamisella tehtyä simppeliä ruokaa samppanjan ja hyvien viinien kera.

Lee Restoran

Monen Tallinnan-kävijän tunteman Leib-ravintolan uudistuneissa tiloissa on avattu ravintola Lee. Kööpenhaminassa taitojaan hionut ja toisensa löytänyt keittiömestaripariskunta, virolainen Annika Uibo ja japanilainen Hiro Takeda, tekevät yhdessä ruokaa, jossa on runsaasti virolaisuutta ja vivahteita Aasiasta.

Von Gernet

Etelä-Viron parhaan ravintolan GMP Pühajärve Restoranin taustavoimat ovat perustaneet uuden ravintolan Haapsaluun. Elämäntyyliltään pientä ruotsalaiskaupunkia muistuttavassa Haapsalussa lisääntyi Von Gernetin mukana aimo annos venäläisranskalaista ylellisyyttä.

Miksipä ei, sillä Pietarista Haapsaluun oli suora junayhteys viime vuosisadalla tsaarien vierailuiden takia. Tallinnasta pääsee nykyisin bussilla Haapsaluun.

La Bottega ja Ruhe

Vanha voi joskus näyttää upouutta uudemmalta. La Bottegan ruokasaliin on lisätty katseen vangitsijaksi ja tilan jakajaksi muutama oliivipuu. Aidosta italialaisuudesta tunnettu ravintola on nyt italialaisempi kuin koskaan, sillä keittiön tekijät ovat työskennelleet aikaisemmin enimmäkseen Viron ykkösravintolassa NOA:ssa.

La Bottegan ravintoloitsija on tehnyt saman tempun myös Ruhe-ravintolassaan, joka sijaitsee puolen tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta Neeme-satamassa Jõelähtmella.

Tsunft

Ruoan maku on alkuperästä kiinni, eikös vain? Tallinnalainen Tsunft tarjoa mahdollisuuden maistaa yhdessä tai erikseen Italian ja Viron alkuperäisiä annoksia. Jokainen raaka-aineen tuottaja tunnetaan henkilökohtaisesti ja heistä ollaan valmiita kertomaan loputtomiin. Harvinainen viinivalikoima kruunaa kaikki ateriat.

Karjase Sai

Karjase Sai on leipomo-pizzeria Tallinnan reunalla entisellä teollisuusalueella. Omistajat ovat itse joka päivä töissä ja he ovat hankkineet ideoita työskenneltyään Tanskassa ja Ruotsissa. Tuloksena on syntynyt makuja, jotka eivät ole eivät ole kopioita, vaan 100-prosenttisesti omaa käsialaa. Kööpenhamina ja Tukholma olisivat ylpeitä, mikäli Karjase Sai olisi jommassa kummassa kaupungissa.

Jahu Resto

Jahun tarina sai alkuunsa pienestä kioskikopista Tallinnan ydinkeskustassa, Vapauden aukion bussipysäkin takana. Siellä tehtiin kaupungin parhaita burgereita ja pizzoja sekä tanssittiin viikonloppuisin DJ:n voimin.

Kioski joutui kuitenkin antamaan tilaa uudelle, rakennettavalle talolle. Jahu-ravintolan löytää jälleen odottamattomasta paikasta Balti jaaman alueelta. Jauhoista tehdään edelleen paljon hyvää kuten pastoja, pizzoja, burgereita ja itse leivottuja briosseja, jotka on täytetty hummerilla.

Andri-Peedo Talu

Pohjois-Euroopan suurimmalla ja moderneimmalle vuohitilalla on oma pikkuravintola. Kaikki ruoat tehdään vuohesta ja vuohenmaidosta. Talon juustomestarilla on toinenkin ammatti – viinimestari. Eipä ihme, että juustot ja viinit sopeutuvat erinomaisesti yhteen.

Kolme Sõsara Hõrgutised

Nyt on kyse maalaisravintolasta aidoimmillaan. Suurin osa siitä, mitä on lautasella, kasvatetaan talon takana puutarhassa tai kasvihuoneessa. Tuoreempaa lähiruokaa ei Virossa voi olla.

Vaikka annokset ovat selkeitä ja yksinkertaisia, yksi siskoista on hionut taitojaan Kööpenhaminan kuulussa Nomassa. Ei siis mikä tahansa maalaisravintola.

Siidrikoda ja Murimäe Veinikelder

Viroon viinimatkalle? Miksipä ei. Eesti Veinitee -kartalle on koottu 18 käsityöläisviinitilaa ympäri maata. Viinitien kiertäminen kannattaa, sillä siten Virosta saa kuvan täysin uudesta näkökulmasta.

Murimäen Viinitilalla voisi helposti uskoa olevansa Italiassa. Viinirypäleet kasvavat järven rannalla rinteessä ja niiden yllä on itse viinitalo. Siidrikoda on muuttanut uusiin tiloihin ja avannut puhdasta, rehellistä ja nykyaikaista maalaisruokaa tarjoavan ravintolan.

Viirelaid

Viirelaid on pikkusaari, jossa käy satoja kertoja enemmän vieraita kuin siellä on asukkaita. Kaikki Viron huippukokit ovat tehneet siellä ruokaa.

Saarella eletään täysin omaa, muista poikkeavaa elämää. Tilaa saarella on niin vähän, että koko saaren voi vuokrata omaan, pienen tuttavapiirin käyttöön.

Teksti: Aivar Hanson

Taju Resto

Tammenõlva Manniva küla, Jõelähtme vald

Facebook: www.facebook.com/tajujourney/

Lee resto

Uus 31, Tallinna, sisäpiha

Verkossa: www.leeresto.ee

Villa Friedheim / Restoran Von Gernet

Supeluse 2, Haapsalu

Facebook: www.facebook.com/GMPFriedheim/

La Bottega

Vene 4, Tallinna

Verkossa: www.labottega.ee

Ruhe

Sadama tee 10, Neeme küla, Jõelähtme vald

Verkossa: www.ruhe.ee/Ruhe

Tsunft

Toom-Kuninga 21, Tallinna

Facebook: www.facebook.com/tsunftuusmaailm/

Karjase Sai

Marati 5, Tallinna

Facebook: www.facebook.com/karjasesai

Jahu Resto

Kopli 3, Tallinna

Facebook: www.facebook.com/jahuresto

Andri-Peedo talu

Nõmme Kimalasõ küla, Rõuge vald, Võrumaa

Verkossa: www.andri-peedo.ee

Kolme Sõsara Hõrgutised

Kirikumõisa tee 9, Lüllemäe, Valgamaa

Facebook: www.facebook.com/kolmsosarat

Kodas Restoran, Siidrikoda

Valgjärve, Põlvamaa

Facebook: www.facebook.com/kodasresto

Murimäe Veinikelder

Truuta küla, Otepää vald, Valgamaa

Verkossa: www.murimaevein.ee

Viirelaid

Kuivastu, Saare maakond

Verkossa: www.viirelaid.ee



Tiedote on toteutettu Visit Estonian kanssa yhteistyössä EU:n lähialuerahaston tuella.

This project is in co-operation with Visit Estonia and funded by European Union European Regional Development Fund.