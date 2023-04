Viron saunavuosi lämmittää myös suomalaisia

Suomenlahden alueen saunaperinteiden juuret juontavat tuhansien vuosien taakse. Ennen vanhaan saunassa löylyteltiin huolet ja jännitykset savuna ilmaan, mutta se toimi myös synnytyssalina ja sairastupana. Kotisaunat lämpiävät Virossa edelleen viikonloppuisin ja juhlapyhinä, eikä virolaisilla yleisesti ole niin pientä ilon aihetta, etteikö sen kunniaksi voisi lämmittää saunan. Suomalaisille vieraille loma- tai työmatka lähinaapuriin on luonnollisesti saunan arvoinen asia.

”Suomalaisen on helppo lähteä Viroon saunomaan, sillä normaalin saunaetiketin hallitsemalla ja hyviä saunatapoja noudattamalla pärjää virolaisessa saunassa kuin kotonaan. Pieniä eroja kuitenkin löytyy, joista vihta, tai vastakulttuuri on yksi. Virolaiset vihtovat myös yleisissä saunoissa ja perinteisen koivun lisäksi tarjolla on vastoja moneen lähtöön. Tammeen ja muihin lehtipuulajeihin lisätään toisinaan tuoksuvia kukkia ja yrttejä. Kovanahkaisille on tarjolla myös katajaisia vihtoja ja saunahatut ovat Virossa enemmän sääntö kuin poikkeus. Viron savusaunakulttuuri on maailmankuulua ja maassa arvostetaan saunomisen perimätietoa”, kertoo kansainvälisen saunaliiton ISA:n presidentti Risto Elomaa.

Võrumaan savusaunaperinne on säilynyt lähes muuttumattomana tuhannen vuoden takaa aina nykypäiviin, ja se on listattu myös Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Savvusannan eli savusaunan lämmittäminen on oma taiteenlajinsa ja saunomiseen kuuluu erilaisia rituaaleja. Esimerkiksi võrunmaalaiseen tavan mukaan saunaan astuttaessa kiuasta, eli saunan henkeä tervehditään erilaisin loitsuin.

Saunaperinteiden ylläpidon lisäksi Virossa on viime vuosina myös panostettu saunakulttuurin kehittämiseen ja kansainvälistämiseen innovaatioiden avulla. Võrtsijärven rannalla päreistä käsin tehdyt Iglusaunat löytyvät jo useiden maailmantähtien, kuten Oscar-voittaja Matthew McConaugheyn, huippukokki Gordon Ramsayn, jalkapallotähti David Beckhamin ja ohjaaja Guy Richien pihoilta. Löylyä kiuashuoneen katonrajasta lauteiden alle kierrättävä Saunum-saunaratkaisu on toinen esimerkki rohkeasta virolaisesta sauna-ajattelusta. Vuonna 2014 perustettu Saunum löytyy Nasdaqin Baltian First North -pörssilistalta ytimekkäällä nimellä SAUNA.

Saunatiestä saunavuosi

Viron Saunavuosi-idean takana on intohimoinen saunoja, toimittaja Rein Sikk ja Viron maatilamatkailuyhdistys, joka jo aiemmin perusti Viron saunatie -verkoston. Julkisten saunojen lisäksi Eesti saunateeltä löytyy lähes 30 maatilamajoituskohdetta saunoineen.

Digitaalinen sauna-alustatalous: meidän lauteilla on tilaa!

Saunavuoden kunniaksi yksityisten saunojen omistajat voivat ilmoittaa, mikäli heidän lauteillaan on tilaa myös yksittäisille vieraille. Samalla saunojen omistajat pääsevät esittelemään vieraille omia saunatapojaan. Tämä palvelu lämmittää erityisesti Virossa maakuntamatkalla olevien matkailijoiden sielua ja mieltä. Tiedot lämpimistä löylyistä löytyvät aluksi saunavuoden Facebook-sivulta.

”Virossa digitaaliset ratkaisut tuodaan myös saunaan helpottamaan saunojen omistajien ja saunojien välistä yhteyttä. Alustatalousmallilla saunat on helppo valjastaa hyötykäyttöön silloin, kun se saunanomistajalle sopii. Vieraan ei tarvitse myöskään varata itselleen koko saunaa, mikä madaltaa saunojen kynnystä entisestään”, kertoo saunavuoden projektikoordinaattori Elin Priks Viron maatilamatkailuyhdistyksestä ja jatkaa: ”Tällainen isännöity tai emännöity sauna mahdollistaa myös sen, että vieras pääsee tutustumaan kyseisen perheen ja seudun saunaperinteisiin. Pienessä Virossa on rikas saunaperinne ja tavat vaihtelevat maakunnasta toiseen. Toivonkin, että tämä malli saadaan nyt saunavuoden aikana kunnolla käyntiin ja se jää rikastamaan virolaista saunakulttuuria hamaan tulevaisuuteen.”

Kansainväliseen saunaliittoon ISA:an kuuluva maatilamatkailuyhdistys järjestää saunavuoden aikana myös yleisölle avoimen vironkielisen saunayliopiston, jonka luennot taustoittavat saunan historiaa ja perinteitä sekä syventävät saunan saloihin ja hyvää tekeviin vaikutuksiin.

Vaihtoehtoja jokaiseen makuun

Kauempaa tulleet aloittelevat saunojat pääsevät tutustumaan saunomiseen matalalla kynnyksellä hotellien spa-osastoilla, joissa myös järjestetään opastettuja löylyttelyjä. Suosittujen matkareittien varrelta löytyy kiinnostavia erikoisuuksia ja jopa oman matkansa arvoisia saunakohteita kokeneimmillekin löylyttelijöille. Saunavuoden kotisivulta voi varata itselleen saunavuoron lähes 140 erilaisen saunan joukosta savusanoista aina laiva-, turve- ja peräkärrysaunoihin saakka. Ensi kertaa nyky-Virossa on listattu myös yleiset saunat, joita tällä hetkellä on rekisterissä noin 40 ja joiden suosio kasvaa koko ajan. Näin myös suomalaisvieraiden joukossa, sillä yleisistä kylä- ja kaupunkisaunoista löytää kansan sielun ja luonteen.

Kokosimme tähän muutaman vinkin erikoisista saunakokemuksista:

Tallinnasta itään löytyy erityinen saunamaailma

Tallinnasta reilun tunnin ajomatkan päässä Virunmaalla sijaistevan Lammasmäen saunamaailmassa on kymmenen erilaista saunaa. Jokaisessa niistä on jokin erikoisuus ja saunojille on tarjolla myös huolellisesti rakennettuja palveluita, kuten mutakylpyjä ja yrttilöylyjä. Saunamaailmasta löytyy suomalaisen parvisaunan ja virolaisen savusaunan lisäksi esimerkiksi kelluva turvesauna, jonka hoitavien löylyjen jälkeen voi pulahtaa suoraan Kundajoen virkistävään veteen. Lammasmäen lomakeskuksen isäntä Meelis Parijõgi puhuu hyvin suomea.

Hikoilua jääkellarissa

Noin tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta itään sijaitsevan Sagadin upean kartanon entinen jääkellari on myös kunnostettu saunaksi. Yli 500 vuotta vanhan kartanon jykevien luonnonkiviholvien alla on helppo irrottautua arjesta ja kiireistä.

Etsi oma täydellinen saunomispaikkasi

Hiiumaalla, Viron toiseksi suurimmalla saarella, voi vuokrata peräkärrysaunan, joka kulkee kätevästi mukana. Sen kanssa voi etsiä täydellisen löylyttelypaikan - syrjäisen hiekkarannan, rauhallisen metsän tai korkeimman näköalapaikan - ja nauttia maisemista yksityisen saunan panoraamaikkunoista.

Löylyä keskellä kaupungin sykettä

Tallinnan Noblesnerissa sijaitseva Iglupark tarjoaa urbaaneja saunaelämyksiä lähellä trendikkäitä ravintoloita. Saunomisen ohella sataman laiturilla nököttävissä viehättävissä päreigluissa voi myös yöpyä. Tallinnan tunnettuja julkisia saunoja ovat myös kaupungin vanhin edelleen toimiva, 1800-luvulta asti lämmennyt Tallinna Saun, Kalamajan legendaarinen Kalma Saun ja Raua-kadun Raua Saun.

Unecon rekisteröimä savusaunaelämys

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco on listannut virolaisen savusaunaperinteen ihmiskunnan aineettoman maailmanperinnön luetteloon. Savusaunakulttuuri onkin säilynyt Kaakkois-Viron syrjäseuduilla vuosisatojen ajan lähes muuttumattomana ja siellä saunominen on edelleen yhteisöllistä tekemistä. Mooskan tilalla Võrumaalla voi kokea aidon savusaunaelämyksen savutetun lihan, saunahunajan ja koivuvihdan tuoksua myöten. Mikään pikavisiitti tämä kulttuuriperintökohde ei ole, sillä Mooskassa saunomiseen ja lammen vedessä virkistäytymiseen kannattaa varata aikaa vähintään 3 tuntia.

Voitokkaat savusaunasisaret

Virolainen savusaunaperinne nousi tammikuussa punaisille matoille, kun elokuvaohjaaja Anna Hints palkittiin Sundance-elokuvafestivaaleilla parhaasta ohjauksesta. Hänen uusi elokuvansa Savvusanna sõsarad (Smoke Sauna sisterhood) kertoo etelävirolaisen savusaunan suojaavaan lämpöön ja hämärään kokoontuvista naisista. Tänä syksynä elokuvaa tullaan esittämään jo yli 20 maassa.

Saunavuoden tapahtumia

Toukokuun 6. päivänä koko Virossa Teeme ära, eli kansallinen siivouspäivä. Erityiskohteena saunat.

Toukokuussa: museot, saunat ja museosaunat. Parissa kymmenessä virolaismuseossa on joko saunaa koskeva näyttely tai sauna, jonka voi tilauksesta lämmittää.

Kansainvälinen saunapäivä: kesäkuun toinen lauantai

Kesäkuu: Kihnun saunamaraton

5.-6. elokuuta: Viron saunakulttuuripäivät Narva-Jõesuussa

Hiiumaan suuri saunapäivä 23.9., Hiiumaa

21. lokakuuta: Saunajuhlat (Sanna Saa) Rõugessa.

Syksyllä Viron kylpylöiden opastetut saunarituaalit: toista kymmentä kylpylää tarjoaa vierailleen ohjattuja saunahetkiä, joissa erityisesti muualta maailmasta tulleet vieraat pääsevät tutustumaan saunomisen saloihin.

Tietoa ja apua

Myös Visit Estonian -sivuilla on oma saunalle pyhitetty suomenkielinen osionsa. Sieltä löytyy kattavasti tietoa saunoista ja saunomisesta Virossa.

Suomalais-virolainen lyhyt saunasanasto:

sauna = saun

savusauna = suitsusaun (Võrumaalla savvusann)

löyly = leil

vihta = viht

pyyhe = rätik

saunahattu = saunamüts

suihkusandaalit = plätud

avanto = jääauk

uimahousut = ujumispüksid

