Virta Financial Timesin Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten joukossa 4. kerran peräkkäin – Tech Tourin arvioimana yksi seuraavista teknologiajäteistä

Ultra Safe Nuclear ja LUT kehittävät Suomen ensimmäistä edistynyttä tutkimusmikroydinreaktoria 15.12.2022 14:46:03 EET | Tiedote

Seattlelainen ydinteknologia -ja palveluintegraattori Ultra Safe Nuclear Corporation ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT) allekirjoittivat tänään aiesopimuksen, jonka tarkoituksena on tutkia Ultra Safe Nuclear Micro-Modular™ -reaktorin (MMR®) käyttöönottoa tutkimus- ja testireaktorina. Reaktori on tarkoitus ottaa käyttöön Lappeenrannan yliopiston kampuksella tai sen läheisyydessä. Reaktoria käytetään koulutus-, tutkimus- ja testilaitoksena, ja se liitetään Lappeenrannan Energian kaukolämpöverkkoon. Lappeenrannan Energia on kunnan omistama energiayhtiö, joka tarjoaa hiilivapaata kaukolämpöä yliopistolle, kaupungille ja lähialueelle. Käyttöönoton jälkeen mikroreaktori tuottaa alueella lämpöä ja sähköä. Johtavana energiatutkimusyliopistona LUT:n tutkimus tukee maailmanlaajuista siirtymää kohti hiilineutraaliutta kaikilla yhteiskunnan ja teollisuuden aloilla. MMR-tutkimus- ja testireaktorissa testataan uusia teknologioita energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämisek