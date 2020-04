Virtuaalivappu nuorisolle Savonlinnassa

Savonlinnan kaupunki ja Lumme Energia järjestävät virtuaalisen vapun nuorille. Tavoitteena on tarjota mielenkiintoista ja monipuolista ohjelmaa ruudun ääressä vappuaattona. Tapahtumaa ovat tukemassa myös SAKKE ry, Ammattiopisto SAMIedu ja BLC.

- Idea tapahtumasta lähti, kun keskustelimme kesän tapahtumista Lumme Energian kanssa. Heitin heille idean virtuaalisesta vapusta ja onneksi Lumme innostui ideasta, kertoo Niina Härkönen Savonlinnan elinkeinopalveluista. Niina toimii osa-aikaisesti kaupungin tapahtumien koordinaattorina ja kehittäjänä.

- Tämä on myös mielenkiintoinen pilotointi ajatellen tätä kesää ja poikkeavaa tilannetta. Kokeillaan, opitaan ja jännitetään, miten onnistutaan ensimmäisellä kerralla. Kokeilu voisi poikia vaikka aikuisille suunnatun virtuaalitapahtuman tai musiikkitapahtumia, mihin myydään lippuja. On tärkeää, että kaupunki ja kaikki toimijat innovoivat nyt uusia ratkaisuja.

- Lumme Energialle on tärkeää olla tukemassa Savonlinnaa erilaisissa tapahtumissa ja varsinkin tällaisissa uusissa avauksissa, kertoo markkinointi- ja viestintäjohtaja Hannu Laakkonen. - Nuoret ovat tärkeä ryhmä kaupunkien elinvoimaisuudessa ja haluamme tarjota heille tämän vappuohjelman.

Tapahtumaan osallistuu kansallisesti tunnettuja somevaikuttajia. Tv:stäkin tuttu somepersoona Niko Saarinen on jo omassa Instagrammissa hehkuttanut Savonlinnan vappuun osallistumista. Niko on seurattu henkilö monessa eri somekanavassa.

Virtuaalivappuun mukaan on saatu myös savonlinnalaissyntyinen mediapersoona Karoliina Tuominen, joka vaikuttaa niin radiossa, Youtubessa, Instagramissa sekä Tiktokissa.

Tapahtuma toteutetaan osittain livenä ja osittain ennalta nauhoitettujen ohjelmanumerojen avulla. Illan houstaa paikalliset MC Samppa ja DJ Aerox. Ohjelmaa on rakennettu monipuoliseksi, ja nuoret saavat vinkkejä muun muassa liikuntaan, ruuanlaittoon, opiskeluihin sekä harrastusmahdollisuuksiin. Illan aikana on nuorille lukuisia kilpailuja, joissa on luvassa palkintoja, esimerkiksi lahjakortteja harrastustoimintoihin sekä kahviloihin ja pääpalkintona Samsung-kännykkä.

Tapahtuma streamataan torstaina klo 18 alkaen Itä-Savon netti- ja Facebook-sivujen kautta. Aikataulu, ohjelma ja linkki tapahtumaan julkaistaan lähipäivinä.