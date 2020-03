Vitec ostaa ohjelmistoyritys ALMA Consulting Oy:n

Vitec Software Group AB ostaa kaikki suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja tietojärjestelmätoimittaja ALMA Consulting Oy:n osakkeet ja vahvistaa näin asemaansa vertikaalisten ohjelmistojen markkinoilla Pohjoismaissa. ALMAn liikevaihto oli 31,6 miljoonaa kruunua ja oikaistu käyttökate 7,9 miljoonaa kruunua tilikaudella 2019. Vitecin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 156 miljoonaa kruunua. Konsernilla on 750 työntekijää Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.

ALMA Consulting kehittää ja toimittaa tiedonhallintaohjelmistoja muun muassa teollisuudelle ja energiayhtiöille Suomessa. ALMAn ratkaisujen avulla yritykset voivat virtaviivaistaa ja ohjata tuotantoaan tukevia prosesseja, kuten kunnossapitoa, tehokkaasti ja joustavasti. ALMAlla on tällä hetkellä noin 100 asiakasta.

– ALMA Consulting on hyvin johdettu ja kannattava yritys, joka tarjoaa korkealaatuisia ratkaisuja keskittyen vahvasti asiakkaille tarjoamaansa hyötyyn ja toiminnan helpoutteen. ALMAn liiketoiminta sopii hyvin Vitecin liiketoimintamalliin ja myös yrityskulttuuriimme. Uusien yritysten hankinnassa konserniimme olemme tästä erityisen tarkkoja. Tänään haluamme toivottaa lämpimästi tervetulleiksi noin 20 uutta työntekijää ryhmäämme, toteaa Vitec Software Groupin toimitusjohtaja Lars Stenlund.

ALMA kasvaa yhdessä Vitecin kanssa

ALMA Consulting Oy:n ovat perustaneet vuonna 1986 Matti Nissilä ja Kalervo Tervola. ALMAn toimitusjohtajana on viimeiset seitsemän vuotta toiminut Juha Nissilä. Yhtiöllä on toimipisteet Kokkolassa, Raahessa ja Helsingissä, ja yritys on kasvanut viime vuosina merkittävästi. ALMA sai Kasvuyritys- sekä Menestyjä -sertifikaatit tänä vuonna jo toisena vuonna peräkkäin.

– On hienoa, että Vitec on ALMAn uusi omistaja ja liitymme heidän tytäryhtiökseen ylpeinä. Vitecin laaja kokemus ja pitkän linjan asiantuntijuus erityisohjelmistoista auttaa heitä ymmärtämään ja tukemaan toimintaamme. Niin me ALMAlla kuin myös asiakkaamme arvostavat pitkäaikaista omistajaa, joka on sitoutunut kehittämään liiketoimintaamme. Odotan innolla Vitec ALMA Oy:n nimellä tästä eteenpäin kulkevan yrityksemme jatkavan kasvuaan Suomessa yhdessä omistautuneen henkilöstömme ja uuden omistajamme kanssa, Vitec ALMA Oy:n toimitusjohtaja Juha Nissilä sanoo.