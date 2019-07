Voiko koira korvata robotin tai robotti koiran? kysytään SuomiAreenassa perjantaina

Suomen Kennelliitto järjestää Porin SuomiAreenassa perjantaina 19.7. kello 13–14 paneelikeskustelun, jossa syvennytään siihen, miten teknologian kehitys ja muut megatrendit vaikuttavat koiran ja ihmisen kumppanuuteen tulevaisuudessa. Kennelliiton kansalaistoripaikalla 66 Etelärannassa voi rapsutella kaveri- ja lukukoiria sekä tutustua muiden muassa Tuleeko meille koira? -verkkokurssiin.

Voiko koira korvata robotin tai robotti koiran? -paneelissa ovat keskustelemassa futuristi ja tietokirjailija Elina Hiltunen, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n tutkimusyhteistyövastaava Katriina Tiira, tekoälyn asiantuntija Jussi Mäenpää Telialta sekä Suomen Kennelliiton valtuuston ja hallituksen jäsenenä pitkään toiminut tulevaisuustoimikunnan entinen puheenjohtaja Risto Ojanperä. Tilaisuuden juontaa toimittaja ja viestintäyrittäjä Eeva Lehtimäki.

– Koira on ainakin 14 000 vuotta kulkenut ihmisen kumppanina. Suomalainen koirakanta on perinteisesti ollut hyvin metsästyskoiravoittoista. Kaupungistuminen, ikääntyminen ja monet muut megatrendit vaikuttavat kuitenkin myös siihen, millaisia koiria ihmiset toivovat ja millaisia taitoja sekä koiralta että omistajalta vaaditaan yhteiskunnassa, sanoo Risto Ojanperä.

Koiran positiivisista vaikutuksista ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille tiedetään jatkuvasti enemmän. Perheenjäsenen lisäksi koirat toimivat yhä monipuolisemmin erilaisissa yhteiskunnallisesti tärkeissä tehtävissä, kuten turvallisuusviranomaisten työparina ja erityistä tukea tarvitsevien henkilökohtaisena apuna.

– Digitalisaation ja tekoälyn kehittyessä onkin kiinnostavaa pohtia, missä määrin teknologialla voidaan korvata koiran ominaisuuksia ja missä asioissa koira taas on korvaamaton. Teknologia ja tekoäly mahdollistavat paljon, mutta koiran kohdalla on myös muistettava, että kyseessä on eläin, jonka lajityypillisiin tarpeisiin kuuluu suora vuorovaikutus ihmisen ja lajitovereidensa kanssa, Ojanperä huomauttaa.

Kennelliiton keskustelutilaisuus Voiko koira korvata robotin tai robotti koiran? järjestetään perjantaina 19.7. kello 13–14 Eetunaukion lavalla kävelykadun varrella (Itäpuisto 7, Pori).