Voiko onnella olla osoite?

Asumisen hinnalla vaikutetaan onnellisuuteen ja yhteishallinnolla ehkäistään yksinäisyyttä, toteaa Asuntosäätiön tj Esa Kankainen blogissaan.

Meidän sloganimme on ”Onnella on osoite”. Näin joulun alla haluan pohtia onnen käsitettä erityisesti kodin näkökulmasta. Kotihan on tärkeä jouluinen kohtaamispaikka ja meille kaikille tärkeä perusta elämälle. Parhaimmillaan se antaa turvaa ja kannustaa eteenpäin hyvinkin pitkälle.

Onnen määritteleminen on hieman vaikeaa, koska se on hyvin henkilökohtainen asia. Jokainen voi myös ainakin jossain määrin valita sen, mikä tuo onnen tunteita. Noihin valintoihin yhtiö ei voi tietenkään vaikuttaa, mutta moniin asumiseen liittyviin asioihin voimme – ja meillä on myös velvollisuus vaikuttaa.

Joulukuun alussa ilmestyneessä Kotimaisema-lehdessä Asuntosäätiön perustajiin kuuluvan Mannerheimin Lastensuojeluliiton asiantuntija toi esiin haastattelussaan, että kaikki ei ole ihmisen elämässä itsestä kiinni. Olen samaa mieltä. (Tuossa lehdessä on muuten artikkeli myös siitä, miten kaavoituksen kautta pystytään vaikuttamaan ihmisen onnellisuuteen. Kannattaa tutustua siihenkin.)

Yksittäisen asukkaan on tässä asuntomarkkinatilanteessa todella vaikea vaikuttaa esimerkiksi asumisen hintaan. Nuo kustannukset kuitenkin vaikuttavat aivan keskeisesti ihmisen onnentunteeseen. Raha ei suinkaan ratkaise kaikkea, mutta helpottaa kummasti, jos perusasioissa kuten ruokakaupassa käydessä, ei tarvitse miettiä jokaisen ostoksen hintaa. Moni ihan tavallinen palkansaaja joutuu miettimään ruoan hintaa, koska asuminen vie niin ison osan tuloista.

Siksi asumisen kustannuksilla on väliä, ja muun muassa siksi väitämme, että onnella on osoite kohtuuhintaisessa ARA-asunnossa, jonka vuokra tai asumisoikeusasunnon käyttövastike määräytyy lain mukaisesti omakustannusperiaatteella ja omistavat yhtiöt ovat voitonjakorajoitteisia. Asuntosäätiö ei jaa kenellekään osinkoja, vaan kaikki tulot käytetään asumisen kehittämiseen.

Asiakastyytyväisyystutkimuksemme mukaan asukkaat antavat yhä suuremman arvon myös sille, että asuminen on vaivatonta. Huolto pelaa ja asunto pidetään kunnossa ilman, että asumisen kustannukset nousevat yhtäkkiä remonttikulujen takia. Vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa jopa kylmäkalusteet ja hellat kuuluvat yhtiön kunnossapidon vastuulle. Mitä ilmeisemmin asumisen helppous tuo ihmisille onnentunteita.

Näin joulun alla on paikallaan korostaa myös ihmisten välistä yhteyttä, jolla on merkittävä vaikutus onnen kokemukseen. Yksinasuminen lisääntyy koko ajan ja myös yksinäisyyden aiheuttamat monenlaiset ongelmat yhteiskunnassa ovat lisääntyneet.

Harvoin korostetaan ARA-asumisen roolia yksinäisyyden ennaltaehkäisyssä, mutta haluan nostaa sen esiin yhteishallintolain kautta. Laki yhteishallinnosta velvoittaa yhtiöt ottamaan asukkaat mukaan talojen hallintoon. Se on erinomainen asia, koska asukashallinto on meille tärkeä vuorovaikutuskanava, mutta myös siksi, että sen avulla luodaan mahdollisuus turvallisten asukasyhteisöjen muodostumiseen.

Asuntosäätiössä meillä on lukuisia taloja, joissa asukkaat järjestävät tänäkin jouluna yhteisiä pikkujouluja, vuoden aikana on järjestetty talkoita, pihajuhlia, talojen vuosijuhlia tai muita asukastapahtumia. Kotimaisema-lehdissä olemme kertoneet näistä tapahtumista, jotta voimme innostaa ihmisiä toimimaan.

Olemme tänä syksynä myös vahvistaneet Asokotien organisaatiota asukashallinnon ja asukasviestinnän kehittämiseksi. Uskomme, että resursoimalla tuohon toimintaan kehitämme yhtiötämme kilpailukykyisemmäksi sitä kautta, että asukkaat kokevat asumisen helpommaksi, sujuvammaksi ja toivon mukaan myös onnellisemmaksi.

Kiitän kaikkia asukkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme mielenkiintoisesta vuodesta, jonka varrella olemme saaneet yhdessä kehittää suomalaista asumista entistä ehommaksi. Toivotan kaikille hyvää joulun odotusta ja onnellista uutta vuotta 2020!