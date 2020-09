Voiko sähkölämmitys olla ekoteko?

Kymmenen vuoden ajan ilmastotekoja tehnyt There muutti nimensä Trim Energy Oy:ksi, koska uusi nimi kuvaa paremmin yrityksen toimintaa. "Trimin älylämmitysjärjestelmä trimmaa sähkölaskun pienemmäksi", sanoo toimitusjohtaja Tapio Saarenpää.

Tämän päivän elämä kuluttaa sähköä, se on sanomattakin selvää. Suuri osa omakotitaloista ja vapaa-ajan asunnoista lämpiää sähköllä. Ilmaston kannalta on tärkeää, kuinka paljon sähköä kuluu ja mikä on sähkön lähde.

Trim on kotien älylämmityksen kotimainen edelläkävijä. Se on toimittanut jo tuhansiin koteihin järjestelmän, jolla talollinen voi säästää sähkökulujaan noin 20 prosenttia ja samalla tehdä ilmastoteon, ilman että luopuu mistään.

Miksi tehdä talosta älykäs?

Kotien lämmitys- ja sähköjärjestelmät ovat vuosi vuodelta mutkikkaampia. Esimerkiksi ilmalämpöpumput ja aurinkopaneelit yleistyvät vauhdilla, sähköautotkin. Toistaiseksi asunnon sähköä käyttävät ja tuottavat laitteet toimivat toisistaan erillään.

Siitä koituu asukkaalle rahallista haittaa. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu voi jäähdyttää samanaikaisesti kun taloa lämmitetään. Aurinkosähköpaneelien tuottama sähkö joudutaan myymään sähköverkkoon, kun sitä ei voi itse hyödyntää. Tai sähköautoa ladataan illan kalleimpina tunteina.

– Trim ratkaisee nämä ongelmat. Sen avulla sähköä käyttävät laitteet saadaan toimimaan automaattisesti keskenään ja kodin sähkönkäytön kustannukset optimoitua, summaa Trim Energy Oy:n toimitusjohtaja Tapio Saarenpää.

Miten älykäs lämmitysjärjestelmä toimii?



Säästö perustuu älykkäisiin pilvipohjaisiin algoritmeihin ja taloon asennettaviin mittaus- ja ohjauslaitteisiin. Ideana on laskea hiukan lämpötilaa, kun koti tai kakkosasunto on tyhjänä tai jos asukas haluaa nukkua viileämmässä. Säästöä syntyy myös, kun varaavien kohteiden lämmitystä siirretään halvemmille tunneille, ilman että asukas sitä huomaa.

Talon lämmitys liitetään kodin laajakaistayhteydellä pilvipalveluun. Se säätää lämmityksen sähkön tuntihinnan ja sääennusteen mukaan. Kotia lämmitetään vain, kun se on tarpeen. Sähköä käytetään, kun hinnat ovat edullisimmillaan.

Miten järjestelmää käytetään?

Trimiä käytetään älypuhelimella tai tabletilla. Järjestelmälle esimerkiksi kerrotaan talon asukkaiden lämmitystarpeet ja päivärytmi mobiiliapplikaation avulla.



– Graafeista näet asuntosi lämpötilan ja sähkönkulutuksen. Voit tarkkailla sähkönkulutushistoriaasi ja oppia tekemään säästeliäämpiä asetuksia järjestelmääsi, kertoo Saarenpää.

Asennus parissa tunnissa

Saarenpään mukaan taloon asennetaan pari nyrkinkokoista laitetta, nekin katseilta piiloon talon sähkökeskukseen. Sekä yksi anturi, joka mittaa kodin lämpötilaa. Anturit ovat langattomia, joten asennus on nopeaa eikä näkyviä johtoja tarvita. Ammattilainen käyttöönottaa laitteet parissa tunnissa.

Älykkääseen lämmitysjärjestelmään voi myöhemmin liittää helposti uusia laitteita kuten ilmalämpöpumpun, aurinkosähköjärjestelmän tai sähköauton latauksen. Myös turvalaitteita kuten vuotovahdin tai liiketunnistimen.



Mitä etua on aurinkopaneelien liittämisestä Trim-järjestelmään?

Trim-järjestelmä pitää huolen siitä, että esimerkiksi lämminvesivaraaja, varaava lattialämmitys tai sähköautonlataus kytkeytyy päälle heti, kun tarjolla on omaa aurinkoenergiatuotantoa.

Oman tuotannon myyminen jakeluverkkoon on hölmöläisen puuhaa, koska hinta on mitätön. Siitä koituu siirtokustannuksia. Itsetuotettua energiaa kannattaa hyödyntää jokaisen kilowatin osalta aina kun se on mahdollista.

Trim-aurinkosähköohjain koostuu kolmesta laitteesta: keskusyksiköst, virtamittarista ja ohjausreleestä. Käyttöönotto voidaan tehdä helposti asentajan käyttöliittymästä. Se ei edellytä muutoksia Trim-järjestelmään.





