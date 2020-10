Voimakaksikon Ilon kortit auttavat avautumaan ilolle

Suomen henkisen tien tehonaiset, kirjailijat Katja Frange ja Sanni Nevalainen, haluavat jakaa iloa ja keveyttä ympärilleen. Modernia mysteerikoulua pitävän Katjan ja yli 12 vuotta sitten enkelikoulun perustaneen Sannin elämänfilosofia on tehdä kaikki intuition ja ilon kautta. Tällä metodilla on saatu paljon aikaan.

Ilon kortit (Viisas Elämä) on syntynyt ystävysten halusta auttaa ihmisiä löytämään sisältään iloa ja voimaa sekä avautumaan omalle sisäiselle viisaudelle. Tuloksena on 44 värikylläistä Ilon korttia ja opaskirja, josta löytyy korttien tulkinnat ja käyttöohjeet. Työt jakaantuivat siten, että Katja kirjoitti tulkinnat Sannin maalaamiin töihin. Ilon kortit ovat itsenäinen jatko kaksikon aikaisemmalle yhteistyölle, huippusuosituille Intuitiokorteille, ja kortteja voidaankin sekoittaa keskenään.

Katja Frange on kirjailija, henkinen valmentaja, taiteilija, näkijä ja mysteerikoulu Shamarian perustaja. Viisas Elämä on kustantanut häneltä aikaisemmin kirjat Intuitiolla (2016), Intuitiolla työkirja (2017) ja Kuunsilta (2018) sekä juuri ilmestyneen Sisäinen näkijä -meditaation. Häneltä on tullut Naisen Voimapakka (2019) ja yhteistyössä Sanni Nevalaisen kanssa Intuitiokortit (2017).

Sanni Nevalainen on ekonomi, suggestoterapeutti SHY, taiteilija, kouluttaja, kirjailija ja enkelikoulun perustaja. Viisas Elämä on julkaissut häneltä enkelitrilogian Enkeleiden matkassa (2018), Enkelit arjessa (2019) ja Enkelit ystävinä (2020), Rakkauden polulla -muistikirjan ja lukuisia meditaatioäänitteitä, uusimpana juuri ilmestynyt Enkeli -meditaatio Rakkaus. Nevalainen maalaa energisoivia sielun maisemia.