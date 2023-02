Voimatel Oy:tä koskeva yritysjärjestely ei toteudu

”Olemme ilman muuta harmissamme yritysjärjestelyn peruuntumisesta. Näkemyksemme mukaan järjestely olisi ollut hyväksi sekä voimakkaassa murroksessa olevalle energia- ja tietoliikennetoimialalle että Voimatelille. Voimatel on arvokas kokonaisuus, jonka kehittämiseen tähtäsimme Enersense-järjestelyllä. Järjestelyn peruunnuttua on selvää, että haluamme omistajana jatkaa yhtiön kehittämistä edelleen. Nyt on tärkeää kääntää katseet eteenpäin ja keskittyä Voimatelin oman strategian toteuttamiseen. Voimatel on yksi harvoista vielä suomalaisessa omistuksessa olevista kriittisen infrastruktuurin ja energiapalveluiden yhtiöistä. KPY on omistautunut, arvopohjainen ja aktiivinen omistaja. KPY Momentum -strategiassa omistuksemme tähtäävät pitkäjänteiseen kehittymiseen ja arvonnousuun. Olemme aktiivisesti mukana omistusyhtiöidemme kehittämisessä. Haluamme pitää huolta sekä Voimatelin oman strategian että KPY:n omistajastrategian toteuttamisen edellytyksistä. Omistajastrategiamme mukaisesti tulemme etsimään sekä liiketoiminnallisia että omistuksellisia kumppanuuksia Voimatelin kannattavan kasvun edistämiseksi”, toteaa KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen.

”Voimatel toimii aloilla, jotka ovat merkittävien rakenteellisten muutosten edessä. Toimialallamme on nähty voimakasta kansainvälistä konsolidaatiokehitystä. Alan kasvua ja kehittymistä ajavat investoinnit vihreään siirtymään, digitalisaatioon ja älykkäisiin tietoverkkoihin, mikä näkyy Suomessa erityisesti mittavina investointeina kuituverkkojen rakentamiseen. Näkemyksemme mukaan Voimatelillä on tärkeä rooli yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisen infrastruktuurin eli tieto-, jakelu- ja siirtoverkkopalveluiden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Yritysjärjestelyn peruuntumisesta huolimatta fokuksemme on edelleen asiakasprojektien laadukkaassa toteuttamisessa. Voimatelin strategian mukaisesti keskitymme kasvun tavoittelemiseen ja edelleen kehittymiseen tietoliikenneverkoissa sekä kannattavuuskehityksen parantamiseen etenkin sähköverkoissa”, sanoo Voimatelin toimitusjohtaja Mikko Heinonen.

”Voimatelilla on nähdäksemme kansallisestikin merkittävää osaamista ja kehityspotentiaalia. Keskeisenä haasteena on sähköverkkojen liiketoiminnan kannattavuus, jota erityisesti makrotaloudellinen ja geopoliittinen tilanne ovat kuormittaneet. Voimatelilla on merkittävää osaamista ja kyvykkyys tuottaa asiakkailleen yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisiä infrastruktuuripalveluita. Pitkään kestäneen KKV:n käsittelyprosessin aikana Voimatelin toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti, mikä aiheuttaa haasteita mutta on toisaalta luonut myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Näemmekin Voimatelin liiketoiminnassa omistaja-arvon kehittämismahdollisuuksia”, jatkaa Lehikoinen.

Yritysjärjestelyn peruuntumisella ei ole vaikutusta Voimatelin asiakkaisiin eikä henkilöstöön. Työt jatkuvat aiempaan tapaan.

https://enersense.fi/