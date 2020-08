Voisiko uusi normaali olla merkityksellinen työ? Rosa Nenosen uutuuskirja päivittää käsityksen tavoittelun arvoisesta työstä

Poikkeuksellisen kevään ja kesän jälkeen moni joutuu pohtimaan työtään uudessa valossa.

- Kriisit ja poikkeustilanteet nostavat esiin kysymyksiä arvosta ja elämän merkityksellisyydestä. Pandemia sysää monet muutoksen tielle – halusi tai ei, sanoo positiivisen psykologian harjoittaja Rosa Nenonen.

Merkityksellisen työn kaava – Toteuta itseäsi, muuta maailmaa yhdistää Nenosen oivallukset hyvästä elämästä positiivisen psykologian tutkittuun tietoon. Tarinansa jakavat myös eri alojen ihmiset: he, jotka ovat jo löytäneet oman tapansa toteuttaa itseään ja muuttaa maailmaa.

- Aina kyse ei ole siitä, että pitää etsiä merkityksellistä työtä, merkityksellisyyttä voi myös luoda nykyiseen työhön. Merkityksellinen työ ei ole “unelmahaihatusta”. Se on työtä ja siitä kuuluu saada palkkaa.

Onnellisuuden ja rahan tavoittelussa menee helposti vikaan

Nenonen kertoo kirjassaan, mitä on merkityksellinen työ ja miksi se on tärkeä osa hyvinvointiamme. Samalla hän pohtii, miksi mikään ei riitä ja mikä menee vikaan tavoitellessamme onnellisuutta.

- Onnen tunteet tulevat ja menevät, kaipaamme mielekkyyttä ja syvempää merkitystä elämäämme, Nenonen sanoo.

Toisaalta myös raha ja status ovat huonoja motiiveja.

- Me kaikki tarvitsemme rahaa elääksemme, mutta kuinka paljon painoarvoa sille kannattaa antaa? Jos katsomme tutkimustuloksia niin ei kovinkaan paljon. Usein ulkoiset motiivit saavat juoksemaan hedonisessa oravanpyörässä saavuttamatta lopullista tyydytytystä – onnea. On löydettävä parempi syy tekemiselle!

Kirja kuljettaa lukijaa kohti merkityksellistä työtä kuuden askeleen kautta:

Ne ovat:

1. Oma tarina

2. Autenttisuus

3. Itsensä toteuttaminen

4. Maailman muuttaminen

5. Oikea asenne

6. Rohkeus

Rosa Nenonen (os. Korhonen) (s. 1984) on positiivisen psykologian harjoittaja ja hyvän elämän akatemian Pilots Helsingin perustaja. Nenonen on opiskellut positiivista psykologiaa New Yorkissa.

Rosa Nenonen: Merkityksellisen työn kaava - Toteuta itseäsi, muuta maailmaa

187 sivua