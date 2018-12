Voittajavetojen palautusprosentit nousevat ja voitot kasvavat

– Iloksemme voimme ilmoittaa, että Voittajavetojen palautusprosentit nousevat. Nousu on pelityypistä riippuen 5-10 prosenttiyksikköä, kertoo muuttuvakertoimisen vedonlyönnin tuotepäällikkö Miikka Nurmi.

Nurmi korostaa, että Voittajavedot ovat nyt peliehdoiltaan maailman kärkeä.

– Jo ennen palautusprosentin nostamista meillä oli Voittajavedoissa kattavin suomalaisia kiinnostava tarjonta kansainvälisistä F1-kisoista kotimaiseen pesäpalloon. Nyt palautusprosentin nostaminen on kirsikka kakulle.

Nurmi kertoo, että Voittajavedoista suosituin pelimuoto on Supertripla, ja siinä säännöllisesti tarjotuista kohdelajeista Formula 1 ja naisten ampumahiihto.

Näin parannus kasvattaa voittoja

Näin muutos vaikuttaa pelaamiseen: Supertriplaa pelataan esimerkiksi 10 000 eurolla, josta voittoina jaetaan 8 000 euroa. Oikeaa voittoyhdistelmää on pelattu 50 eurolla, jolloin voittokertoimeksi muodostuu 160. Voittosumma 50 sentin panoksella on 80 euroa. Vanha Supertriplan palautusprosentti oli 70. Tällöin voit­toina jaettava potti olisi ollut 7 000 euroa ja vastaavan pelin voittosumma 70 euroa.

Voittajavedoissa suurimmat voitot ovat tulleet Supertriplassa. Esimerkiksi yllättävä kärkikolmikko F1:ssä voi tuoda jopa parinkymmenen tuhannen euron voittoja. Tyypillisesti Voittajavetojen suurimmat voitot ovat satoja tai tuhansia euroja.

Uudet palautusprosentit Vanhat palautusprosentit Voittajaveto 90 85 Superkaksari 85 80 Supertripla 80 70 Päivän Pari 85 80 Päivän Trio 80 70

Voittajavedoissa on sekä muuttuvia että kiinteitä kertoimia, mutta jälkimmäiset ovat nykyään Pitkävedon puolella. Muuttuvakertoimisissa vedoissa jokainen pelattu sentti vaikuttaa kertoimeen ja voittosummaan. Kiinteäkertoimisissa vedoissa Veikkaus asettaa eri kilpailijoille valmiit kertoimet. Tällöin pelaaja tietää jo vedon jättäessään, millaisella kertoimella hän mahdollisen voiton saa.

Päivän Parissa lyödään vetoa kahden ja Päivän Triossa kolmen eri kilpailun voittajista. Kohteina olevat kilpailut voivat olla myös eri päivinä. Pelikohteina on muiden muassa hiihtoa, yleisurheilua tai jalkapallo-ottelun puoliajan ensimmäiset maalintekijät. Päivän Trion kohteita voi olla esimerkiksi yleisurheilukisojen kolmen finaalin voittajat tai jääkiekko-ottelun erien viimeisten maalien tekijät.

Superkaksarissa lyödään vetoa kahdesta ja Supertriplassa kolmesta parhaasta kilpailijasta oikeassa järjestyksessä. Formula 1 -kilpailut ovat usein kohteena Supertriplassa. Alppihiihto on Superkaksarin pelatuin laji.

Erityisesti urheilun suurtapahtumat innostavat suomalaisia pelaamaan Voittajavetoja. Voittajavedossa on aina silloin tällöin ollut tarjolla myös urheilun ulkopuolisia kohteita. Vetoa on lyöty muun muassa Euroviisuista ja kalastuskilpailusta.

Pelaajan saama voitto on kerroin kertaa pelaajan asettama panos. Voittajavedossa, Päivän Parissa ja Superkaksarissa pelipanos on 1–100 euroa. Päivän Triossa ja Supertriplassa pelipanos on 0,20-100 euroa.

