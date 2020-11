VPS ja VAMK aloittavat harvinaislaatuisen yhteistyön: Urheilijalle oma polku avoimesta amk:sta korkeakouluun

Jalkapallolegendan terveiset: Seurat voisivat kannustaa opiskeluun laajemminkin, koska kouluttautuminen kannattaa aina.

Kun Jyri Hietaharju oli parikymppinen jalkapallolupaus, hänen elämänsä pyöri pitkälti urheilun ympärillä. Treenit ja pelireissut rytmittivät arkea ja viikonloppuja, mutta hänen mielessään oli palo tehdä muutakin.

– Oli selvää, että halusin kouluttautua tai tehdä töitä pelaamisen ohella, Hietaharju sanoo nyt.

Pelatessaan Vaasassa VPS:n riveissä Hietaharju hakeutui ensin avoimen ammattikorkeakoulun kursseille tutustumaan opintoihin. Kun tavoitteet hieman kirkastuivat, hän lähti lukemaan sosionomin amk-tutkintoa Vaasan ammattikorkeakouluun. Sieltä hän valmistui 3,5 vuoden tavoiteajassa tutkintoon, vaikka pelitahtikin samalla kiihtyi.

– VPS nousi sinä aikana Veikkausliigaan, eli paljon oli pelejä ja harjoituksia. Mutta koulu pystyi joustamaan hienosti, ja opiskelin tavallista enemmän itsenäisesti silloin kun kalenterissa oli aikaa.

Sosionomin opinnoista on ollut Hietaharjun mukaan monenlaista hyötyä. Tutkinto on antanut varmuutta urasuunnitteluun, ja oman pelaajauran päätyttyä hän on toiminut SJK:n junioripuolen valmennuspäällikkönä.

– Siinäkin hommassa opeista on ollut hyötyä. Onkin hyvä, että seurat haluavat nykyään entistä enemmän tukea pelaajia hankkimaan koulutuksen.

Suora tie opintoihin

Jyri Hietaharju ilahtui kuultuaan, että VPS ja Vaasan ammattikorkeakoulu aloittavat uudenlaisen koulutusyhteistyön.

VPS:n urheilijapolun kautta pelaaja voi edetä suoraan ammattikorkeakouluopintoihin suoritettuaan ensin avoimen amk:n puolella liiketalouden opintoja.

Opintojen laajuus on 30 opintopistettä, ja ensimmäinen mahdollisuus niiden suorittamiseen on tammikuussa 2021. Hakuaika avoimen polkuopiskelijaksi alkaa 7.12.2020 Vaasan ammattikorkeakoulun sivuilla olevalla e-lomakkeella, vamk.fi/haku/avoin.

Kun opiskelija on suorittanut nuo 30 op, hän voi hakea tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Hakuaika tutkinto-opiskelijaksi avoimen opinnoilla järjestetään kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa.

– Kevään opintojen haku on 15.11.–30.11. Jos nyt hakee mukaan ja suorittaa nuo 30 opintopistettä rivakkaan tahtiin, voi jo seuraavana syksynä päästä aloittamaan tradenomin tutkinto-opinnot, sanoo VAMKin liiketalouden yksikön johtaja Elina Martin.

Yhtä lailla avoimen amk:n opinnot voi aloittaa vasta ensi syksynä, jolloin hakuaika on elokuussa.

Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti monimuotoryhmässä, jossa itsenäistä opiskelua on paljon. Monimuoto-opiskelu sopii työssäkäyville, joilla ei päivisin ole välttämättä aikaa opinnoille.

– Yhtä lailla urheilijalla on treenejä usein aamulla ja päivällä. Näin opintoihin tulee joustoa. Lähiopetus on perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin, Martin kertoo.

”Jäätävän tärkeää”

VPS:n operatiivinen johtaja Satu Nieminen pitää yhteistyötä ehdottoman hienona edistysaskeleena.

– Koulutus on jäätävän tärkeää kaikille pelaajille, olivat he sitten ammattilaisia tai lajin harrastajia.

Nieminen painottaa, että nykyinen koulutusjärjestelmä tarjoaa entistä joustavampia polkuja tutkintoon, ja siten yhä useampi saa tilaisuuden kehittää itseään ja luoda vaihtoehtoisia uramahdollisuuksia.

– On liian monta tarinaa, joissa urheilija jää tyhjän päälle esimerkiksi loukkaantumisen takia. Urheilu-ura voi olla lyhyt, ja sen jälkeen on hyvä olla muitakin suunnitelmia.