VR ja Nokia Arena yhteistyöhön: Viihdettä kestävällä pohjalla

Tampereen Kannen areena on nyt Nokia Arena 19.11.2021 10:05:41 EET | Tiedote

Tampereen Kannen areena ja Nokia ovat tänään allekirjoittaneet viisivuotisen yhteistyösopimuksen sisältäen option viiden vuoden jatkosopimuksesta. Sopimuksen myötä joulukuussa 2021 valmistuva areena on tästä päivästä alkaen Nokia Arena. Vuosittain jopa miljoonaa kävijää palveleva Nokia Arena on rakennettu Tampereen keskustan välittömään läheisyyteen ja se on yksi Euroopan moderneimmista monitoimiareenoista.