Vt 18 esiselvitys tien linjauksesta välillä Seinäjoki-Alavus käynnistyy

Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yleisötilaisuus kantatien 67 parantamiseksi välillä Ilmajoki – Seinäjoki 12.4.2022

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus suunnittelee kantatien 67 parantamista Ilmajoen ja Seinäjoen välillä. Hankkeessa on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely ja yleissuunnitelman laadinta. Yleissuunnitelman tavoitteena on osittainen nelikaistainen ja turvallinen kantatieyhteys Ilmajoen ja Seinäjoen välillä. Työ on edennyt vaiheeseen, jossa ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on nähtävillä ja arviointien tuloksia esitellään yleisötilaisuudessa Ilmajoella torstaina 21.4.2022.