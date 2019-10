Vuoden 2019 Lapsitekopalkinto tubettaja Roni Bäckille

Roni Back -nimellä esiintyvä tubettaja käsittele tärkeitä teemoja ja toimii kannustavana nuoren aikuisen mallina. Nuorten Kotkien Lapsitekopalkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle tunnustuksena lapsen hyväksi tehdystä työstä.

Vuoden 2019 Lapsitekopalkinto on myönnetty tubettaja Roni Bäckille, joka tunnetaan paremmin taiteilijanimeltään Roni Back. Palkinnon myöntäjä Nuoret Kotkat arvostaa sitä, miten Bäck ottaa vakavasti asemansa nuoren aikuisen mallina lapsille ja nuorille esimerkiksi tukemalla asiallista käytöstä ja terveitä elämäntapoja. Hän tarjoaa videoissaan positiivista, rohkaisevaa ja kannustavaa asennetta sekä käsittelee monien nuorten elämään vaikuttavia kysymyksiä ja yhteiskunnallisestikin tärkeitä teemoja yleistajuisesti.

Palkinnon luovutti 30.10. Helsingissä järjestön puheenjohtaja Marko Piirainen.

– Somessa on niin paljon negatiivisuutta ja tulevaisuus nähdään tosi harmaana, sanoi Roni Bäck palkinnon vastaanottamisen jälkeen. – Olen yrittänyt ottaa tehtäväksi näyttää, että tulevaisuus on siistiä, että uskaltaa tehdä asioita - tuoda se inspiraatio nuorille. On tosi hienoa saada tunnustusta juuri tällä saralla.

Lapsitekopalkinnolla huomioidaan toimija tai taho, joka on toiminnallaan erityisesti edistänyt lasten asemaa ja hyvinvointia. Palkinto on kuvanveistäjä Anneli Sipiläisen valmistama Simpukka sekä luovutuskirja. Ensimmäinen Lapsitekopalkinto myönnettiin vuonna 1991. Sen ovat saaneet mm. KiVa koulu -hanke, Pikku Kakkonen, professori Lea Pulkkinen sekä kirjailija Mauri Kunnas. Viime vuonna palkinto myönnettiin jalkapalloseura HJK:n junioritoiminnalle.