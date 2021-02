Vuoden 2020 urheiluteko: Espoo liikkuu yhdessä

Liikunta- ja nuorisolautakunta valitsi vuoden 2020 espoolaiseksi urheiluteoksi Espoo liikkuu -yhteisön liikkumisen eli kaikkien espoolaisten liikkujien ja liikuttajien yhdessä liikkumisen vuonna 2020.

Espoo Liikkuu yhdessä 2020

Espoossa liikuttiin aktiivisesti vuonna 2020, vaikka haasteita oli. Kaupunki on tarjonnut monipuoliset ulkoliikuntapuitteet espoolaisille ja niitä on hyödynnetty aikaisempaa enemmän. Seurakenttä on taistellut olosuhteista huolimatta loistavalla tavalla, liikuttaen lapsia, nuoria ja vanhempia liikunnan ja urheilun harrastajia. Perheet ovat myös esimerkillisellä tavalla hyödyntäneet lisääntyneen yhdessäoloajan liikkumalla monipuolisesti. Myös Espoolaisille tärkeitä tapahtumia ja kilpailuja pystyttiin järjestämään poikkeusoloissa, näin ollen huippu-urheilu ja tapahtumat olivat myös läsnä Espoossa vuonna 2020. Liikunnalla ja urheilulla on ollut piristävä vaikutus espoolaisille raskaan pandemian värittämän vuoden aikana, Espoo Liikkuu yhdessä!

- Lautakunta päätti poikkeuksellisesti valita espoolaisena urheilutekona koko Espoon liikunnan, liikkumisen ja liikuttajat. Vuosi 2020 oli pandemian vuoksi haastava ja yksittäisen urheiluteon valinta osoittautui vaikeaksi. Nostimme esiin haasteellisen vuoden positiivisen puolen: espoolaiset ovat löytäneet laajasti Espoon liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet, sanoo liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Heidi Luukkanen.

Vuoden 2020 espoolainen urheilija ja joukkue julkistetaan perjantaina 12.2.

Vuoden 2020 espoolainen urheilija ja joukkue valittiin yleisöäänestyksellä ja tulokset julkistetaan perjantaina 12.2.2021.

