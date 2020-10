Vuoden 2021 Musica nova Helsinki kutsuu mukaan Polytopiaan

Joka toinen vuosi järjestettävä Musica nova Helsinki ottaa varaslähdön ja juhlii ennakkoon vuonna 2022 satavuotisjuhlavuottaan viettävää kreikkalaista Iannis Xenakista. Säveltäjänä, matemaatikona ja arkkitehtina työskennelleen Xenakisin 1960- ja 1970-luvuilla visioimaan Polytopes-sarjaan kuului joukko teoksia, joissa musiikki ja arkkitehtuuri yhdistyivät yhtenäiseksi kokonaistaideteokseksi. Xenakisin rajoja rikkovasta ajattelusta inspiroituneena Musica nova luo tämän vuoden festivaalista Polytopian, jossa poly tarkoittaa montaa ja topos paitsi paikkaa myös aihetta.

”Yhden organisaation sijaan laajan järjestäjäverkoston yhteistyönä syntyvä Musica nova Helsinki on itsessään Polytopia. Taide syntyy aina mielikuvituksesta, ja nyt jos koskaan haluamme kuvitella utopian ja yhteisen paremman tulevaisuuden. Sen synnyttämisessä taide on elintärkeää. Juuri nyt on erityisen tarpeellista luoda uusia taiteen esittämisen muotoja ja tapoja. Siksi kutsuimme Xenakisin hengessä mukaan arkkitehti Tuomas Toivosen taiteelliseksi neuvonantajaksi nykymusiikkikentän ulkopuolelta”, sanoo festivaalin taiteellinen johtaja André de Ridder.

Yksi festivaalin keskeisistä projekteista onkin Helsinki Polytopes, joka tuo yhteen nuoria säveltäjiä ja arkkitehteja luomaan uusia teoksia. Projektia mentoroiva Toivonen on suunnitellut myös festivaalin uuden visuaalisen ilmeen.

Festivaalin residenssisäveltäjinä kuullaan kahta pohjoismaista taiteilijaa: ruotsalaista Lisa Streichia ja tanskalaista, sittemmin berliiniläistynyttä Simon Steen-Andersenia. Palkittu säveltäjä ja multimediataiteilija Steen-Andersen rakentaa Keskustakirjasto Oodiin version Xenakisin polytooppeja muistuttavasta teossarjastaan Run Time Error. Videotaidetta, musiikkia ja liikettä yhdistävä tilausteos luo ainutlaatuisen audiovisuaalisen mallinnuksen Oodista. Steen-Andersenilta sekä kovassa nosteessa viime vuosina olleelta säveltäjä-urkuri Streichilta kuullaan festivaalilla useita teoksia. Molemmat taiteilijat osallistuvat olosuhteiden salliessa myös taiteellisen työskentelyyn Helsingissä.

”Haluamme rikkoa viime aikojen negatiivisen kehän, joka on ollut täynnä peruutuksia, lykkäyksiä ja synkkiä tulevaisuudennäkymiä musiikkialalle. Siksi Musica nova on päättänyt olla avoin muutoksille ja uusille mahdollisuuksille – tätähän taide parhaimmillaan on. Varaudumme uudelleenjärjestelyihin aina viime hetkeen saakka, joten tämän vuoden festivaalilla korostuvat ideat, luova prosessi ja yhteistyö yleisön kanssa”, de Ridder sanoo. Kaikki festivaalin konsertit suunnitellaan ajantasaiset yleisörajoitukset ja muut turvajärjestelyt huomioon ottaen.

Musica novan ohjelmisto julkistetaan ja lipunmyynti käynnistyy osissa loppu- ja alkuvuoden aikana. Festivaalin pääjärjestäjinä toimivat Helsingin juhlaviikot, Helsingin kaupunginorkesteri, Tapiola Sinfonietta, Suomen kansallisooppera ja -baletti, Yleisradio (Radion sinfoniaorkesteri) ja Suomen Säveltäjät.