Vuoden 2021 nuorina tutkijayrittäjinä palkittiin NL Acousticsin Kai Saksela ja Resistomapin Windi Muziasari

Vuoden nuori tutkijayrittäjä on kauppa- ja teknillisten tieteiden tutkimusta edistävän KAUTE-säätiön vuosittain jakama 5 000 euron tunnustuspalkinto, joka myönnetään tutkimukseen perustuvaa liiketoimintaa luoneelle nuorelle yrittäjälle. Tänä vuonna palkintoraati päätti poikkeuksellisesti jakaa myös toisen palkinnon, joka on arvoltaan 3 000 euroa.

“Kilpailun taso oli tänä vuonna erittäin korkea. Tämän vuoden finalistit osoittavat, että yrittäjyys on vaihtoehto hyvin monen alan tutkijoille. Yritystoiminta on tehokas tapa viedä tutkimustuloksia koko yhteiskunnan hyödyksi, ja palkinnolla haluammekin kannustaa erityisesti nuoria tutkijoita yrittäjäuralle”, kertoo KAUTE-säätiön asiamies Tuomas Olkku.

Kai Sakselan perustama NL Acoustics paikantaa teollisissa ympäristössä esiintyviä vikoja äänen avulla

Ensimmäisen palkinnon voittajaksi valittiin Kai Saksela, joka perusti akustisia kameroita valmistavan NL Acousticsin yhdessä kollegansa Jonas Nybergin kanssa vuonna 2015. Idea yhtiölle syntyi Sakselan työskennellessä konsulttina rakennusalalla, jossa hän tajusi tarpeen kustannustehokkaalle ja helppokäyttöiselle tuotteelle teollisissa ympäristössä esiintyvien vikojen paikantamiseen. Tausta rakennusalan konsulttina sekä akustiikan tutkijana auttoivat Sakselaa suunnittelemaan ongelmaan sopivan ratkaisun. NL Acousticsin akustiset kamerat auttavat käyttäjiä havaitsemaan meluisassa ympäristössä vikoja tarkoittavat äänet ja reagoimaan niihin ajoissa. Yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 40 työntekijää ja tavoittelee merkittävää kasvua kansainvälisillä markkinoilla.

“Yrityksemme ei ole syntynyt tietystä tutkimustuloksesta tai -aihiosta, vaan olemme onnistuneet soveltamaan asiantuntijuuttamme uudenlaisessa ympäristössä. Olen kiinnostunut siitä, miten asiat toimivat, ja toimintatapojen kyseenalaistaminen käy minulta luonnostaan. Tämä ajoi minut alun perin tutkimuksen pariin ja on ollut eduksi myös liiketoiminnassa”, kertoo Kai Saksela.

“NL Acoustics on onnistunut kehittämään korkeatasoisen teknisen innovaation ja löytänyt sille täysin uudenlaisia teollisia käyttökohteita. Yrityksellä on jo suuria globaaleja asiakkaita ja sillä on kaikki edellytykset kasvaa merkittäväksi kansainväliseksi toimijaksi”, raati perustelee valintaa.

Windi Muziasarin perustama Resistomap auttaa ehkäisemään antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien leviämistä

Toisen palkinnon voittaja on biotekniikan tohtori Windi Muziasari, jonka perustama Resistomap tarjoaa tutkijoille ja viranomaisille laboratoriopalveluita antibioottiresistanttien bakteerien tunnistamiseen esimerkiksi jätevesistä, lannoitteista ja maaperästä. Antibioottiresistanssi on kasvava uhka, joka aiheuttaa satoja tuhansia kuolemia vuodessa globaalilla tasolla. Yhdistämällä mikrobibioteknologian tutkimusta ja datatieteitä Resistomap auttaa asiakkaitaan tunnistamaan vastustuskykyisten bakteerien lähteen ja lieventämään tai jopa ehkäisemään sairauksien puhkeamista.

Palkintoraadin mukaan Muziasari on oiva esimerkki kansainvälisestä osaajasta, joka on Suomessa suoritettujen jatko-opintojen jälkeen vienyt kehittämänsä ratkaisun käytäntöön yritystoiminnan kautta. Resistomapin palvelulla on potentiaalia olla osa polttavan globaalin ongelman ratkaisua.

“Tohtoritutkijana Helsingin yliopistossa tutustuin paikalliseen startup-toimintaan ja bioteknologia-alaan. Yliopistolta ja startup-yhteisöstä saamani kannustus auttoi minua ymmärtämään, että yrittäjänä voin auttaa taistelemaan antibioottiresistenssiä vastaan”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Windi Muziasari.

Vuoden nuori tutkijayrittäjä -palkintoraadissa olivat Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Akavalaisten yrittäjien puheenjohtaja Timo Saranpää, palkinnon vuonna 2018 voittanut Tezted Oy:n CTO Kunal Garg sekä KAUTE-säätiön asiamies Tuomas Olkku.

Palkinnot jaetaan 4.5. Business Finlandin järjestämässä Science Start-up Day -tapahtumassa.