Vuoden 2021 SOSTE-palkinto kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposelle

Vuoden 2021 SOSTE-palkinto on myönnetty kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposelle. Vuosittain SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n jakaman SOSTE-palkinnon myöntävä raati toivoi tällä kertaa ehdotuksia ainoastaan henkilöistä, koska aiempina vuosina hyvistä henkilöehdokkaista huolimatta palkinto on jaettu organisaatiolle.

Hyvinvointitalouden edistäjänä Merja Mäkisalo-Ropposen valintaa palkinnonsaajaksi puolsi, että hän on viime vuosina edistänyt hyvinvointitaloutta monella tasolla ja monesta eri näkökulmasta.

”Viime vuosina Merja Mäkisalo-Ropponen on kansanedustajana, muun muassa tulevaisuusvaliokunnassa, pitänyt esillä hyvinvointitalouden teemoja ja edistänyt hyvinvointitalouden rakentumista”, toteaa SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen.

Mäkisalo-Ropponen on ansiokkaasti yhdistänyt hyvinvointitalouden näkökulman YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaan. Eduskunnan eri verkostoissa hyvinvointitalous on noussut esille ja tullut tunnetuksi kansanedustajille Mäkisalo-Ropposen työn ansiosta. Hän on myös puhunut terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista kuntatalouden näkökulmasta ja tuonut hyvinvointitalouden teemoja laaja-alaisesti esille julkisuudessa.

”Terveystieteen tohtorina, sairaanhoitajana sekä terveydenhuollon opettajana Mäkisalo-Ropposella on sekä teoreettista että käytännön ymmärrystä hyvinvoinnin tekijöistä, joiden vaalimista hän on ansiokkaasti omassa vaikuttamistyössään sekä poliittisessa toiminnassaan nostanut esiin. Kun Mäkisalo-Ropponen puhuu hyvinvointi-investointien tärkeydestä, hän tekee sen vakuuttavasti”, summaa valinnan perusteluja JukkaTahvanainen.

Kunniamaininnat hyvinvointitalouden edistämisestä kahdelle professorille

Palkintoraati jakoi lisäksi kaksi kunniamainintaa hyvinvointitalouden edistämisestä. Kunniamaininnat saivat professorit Briitta Koskiaho sekä Pertti Mustajoki.

Sosiaalipoliitikko Briitta Koskiaho on pitkällä tutkijanurallaan edistänyt hyvinvointitaloutta monilla tavoin, muun muassa tuomalla esiin kansalaisyhteiskunnan roolia ja kansalaisnäkökulmaa tutkimuksensa kautta. Viimeksi Koskiaho on nostanut keskusteluun vanhat ihmiset digitaalisen maailman myllerryksessä eli niin sanotun digiosallisuuden, sen ongelmat ja mahdollisia ratkaisuja.

”Ilman Koskiahon kaltaisia sosiaalipoliitikkoja emme olisi valmiita vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin yhtä tehokkaasti. Digiosallisuuden käsittely on oivallinen esimerkki Koskiahon hyvinvointitaloudellisesta ja ajassa kiinni olevasta sosiaalipoliittisesta työstä”, kuvaa Tahvanainen.

Lääkäri Pertti Mustajoki on tehnyt pitkän ja ansiokkaan elämäntyön lihavuuden ehkäisyn ja hoidon saralla. Eläkepäivinään hän on perustanut Terve Paino -yhdistyksen ja toimii yhdistyksen puheenjohtajana. Mustajoki on tuonut suomalaiseen terveyspoliittiseen keskusteluun uuden näkökulman ja viestin: kenenkään ei tarvitse kantaa syyllisyyttä painostaan ja epäterveellisen ruuan tarjonnan vähentäminen on yhteiskunnallinen kysymys.

”Pertti Mustajoki on tehnyt pitkän työn suomalaisten terveellisempien elämäntapojen eteen sekä tutkijana että vaikuttajana. On hienoa, että eläkkeelle jäätyään hän edelleen jatkaa tätä työtä ja on päättänyt tehdä sitä uuden sosiaali- ja terveysjärjestön kautta. Järjestöt, jotka toimivat hyvinvointilähtökohdista, luovat hyvinvointitalouden perustan”, Jukka Tahvanainen muistuttaa.

SOSTE-palkintoa myönnetty vuodesta 2014 lähtien

SOSTE myöntää vuosittain SOSTE-palkinnon tunnustuksena hyvinvointitalouden edistämisestä. Palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota hyvinvoinnin ja talouden tasavertaisen suhteen rakentumiseen ja hyvinvointi-investointien merkitykseen. Palkinto voidaan myöntää yksittäisestä teosta, hankkeesta tai jatkuvasta ansiokkaasta toiminnasta, joka ilmentää rohkeutta, väkevyyttä ja edelläkävijyyttä ja tuo uusia näkökulmia hyvinvointitaloudesta käytävään keskusteluun.

SOSTE-palkinnon voittajalle luovutetaan kuvanveistäjä Erkki Kannoston suunnittelema veistos.

Vuonna 2021 valinnan suoritti SOSTEn hallituksen nimeämä raati, johon kuuluivat sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila, THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta, Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson sekä SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen, Näkövammaisten liitto.