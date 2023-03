Vuoden 2022 kauneimmat kirjat on valittu

Kirjataiteen vuoden 2022 kauneimman kirjan arvonimen saa Klaus Maunukselan kaunokirja Manuaali (Kustannusyhtiö Kosmos). Kirjan ulkoasun on suunnitellut Viivi Prokofjev.

Vuoden kaunein kirja, Manuaali, on todellakin kuin käsikirja, kevyen pehmeästi käteen istuva ja käsinkosketeltava, täydellisen funktionaalinen kirjaesine. Teoksen harkitun herkulliset yksityiskohdat palvelevat lukijaa ja osaavat yllättää. Pyöreät kulmat, pieni koko, pyörittämään aktivoiva takakannen ladonta, sumennetut sivut ja manuaalimainen kuvaliite luovat vaihtelevarytmisen visuaalisen dramaturgian.

Kauneimmat kirjat 2022 -kokoelmaan valittiin 27 kirjaa kuudesta eri kategoriasta: kaunokirjat, tieto- ja oppikirjat, taide- ja valokuvakirjat, lasten- ja nuortenkirjat, sarjakuvakirjat sekä erikoiskirjat. Eri kategorioissa palkittavien määrä suhteutettiin laadun lisäksi arvioitavaksi lähetettyjen teosten lukumäärään. Lisäksi palkittiin 11 onnistunutta kantta.

Painettuun kirjaan on yritetty lyödä ympäristön kannalta huonomman vaihtoehdon leimaa. Tosiasia on, että juuri paperi on malliesimerkki kiertotaloudesta. Suomessa kaikesta kotikeräyspaperista otetaan talteen ja kierrätetään noin 90 %. Vuonna 2019 maailmassa syntyi 53 miljoonaa tonnia elektronista jätettä, josta 10 prosenttia oli kännyköitä. Digimaailma vaatii myös paljon energiaa. Laitteet pitää valmistaa ja infra rakentaa, ja myös niiden käyttö vie energiaa.

Vaikka uudet laitteet ja yhteydet ovat yhä energiatehokkaampia, päästöt lisääntyvät silti, koska datan käyttö kasvaa niin nopeasti. Internetin ja sitä tukevien järjestelmien hiilijalanjälki on tutkimusten mukaan jo suurempi kuin lentoliikenteen ja on kasvamassa viidennekseen maailman koko energiankulutuksesta vuosikymmenen loppuun mennessä. Paperi- ja painoteollisuuden osuus EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on noin yksi prosentti.

Kauneimmat kirjat 2022 -kokoelma kiertää näyttelyissä Suomessa ja Euroopassa. Kansalliskirjaston kahvilagalleriassa kirjat ovat esillä 31.8.2023 saakka. Lisäksi kirjat osallistuvat Best Book Design from All over the World -kilpailuun tammikuussa 2024.

Suomalainen kirja palkitaan maailman kauneimmat kirjat -kilpailussa



Best Book Design from All over the World -kilpailun pronssimitali on myönnetty teokselle:

Polina Joffe: Ode to Construction – Abstraction in the Digital Age

Kauneimmat kirjat 2021 -palkintokokoelmaan valittu Polina Joffen taidekirja Ode to Construction (kustantaja: Onomatopee Projects / graafinen suunnittelija ja kuvittaja: Polina Joffe / repro, paino ja sitomo: AS Printon) on sijoittunut palkinnoille Best Book Design from All over the World -kilpailussa ja saa pronssimitalin palkintojenjakotilaisuudessa Leipzigin kirjamessuilla huhtikuun lopussa.

Suomen kirjataiteen komitean esiraati arvioi teosta viime vuonna näin:

Vaikuttava teos tutkii graafisen suunnittelun ja generatiivisen taiteen yhtymäkohtia inspiroituen 1920-luvun venäläisestä konstruktivismista. Typografia käy vuoropuhelua koodin avulla luotujen geometristen muotojen kanssa. Upeasti toteutettu sivujen syrjävärjäys ja muhkeanpunainen olemus vakuuttavat. Ode to Construction on installaatio, painettu kirja ja digitaalinen työkalu, jota kuka tahansa voi kokeilla.

Best Book Design from All over the World -kilpailussa myönnetään vuosittain pääpalkinnon lisäksi yksi kultamitali, 2 hopeamitalia, 5 pronssimitalia ja 5 kunniamainintaa. Edellisen kerran suomalainen teos on yltänyt kilpailun palkintokokoelmaan vuonna 2006.

Ode to Construction on esillä Kansalliskirjaston Kauneimmat kirjat 2022 -näyttelyssä elokuun loppuun asti.

Kirjojen kuvat © Christian Jakowleff