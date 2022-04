Vuoden 2022 Kehittyvä maaseutumatkailuyritys -tunnustus Eräjärven Eerolalle ja Walleniuksen Wapriikille

Nyt palkittavat yrittäjät, kotitalousopettaja Hannele Eerola-Jämsén ja hänen tyttärensä kauppatieteiden opiskelija Jasmin Jämsén, ovat tehneet pitkäjänteistä työtä kehittäessään ja uudistaessaan raikkain ideoin molempia yrityksiä. Samalla on kuitenkin kunnioitettu vanhoja perinteitä.

300-vuotiaalla sukutilalla koetaan kaikkien aistien elämyksiä

Eräjärven Eerola tarjoaa ruokailu-, majoitus- ja juhlapalveluja idyllisessä maalaismiljöössä. Eerolan sukutila täytti viime vuonna 300 vuotta eli se on ollut samalla suvulla vuodesta 1721. Tilalla asustaa 10.,11. ja 12. sukupolvi. Juhlapalvelu- ja matkailutoiminta alkoi tilalla jo 45 vuotta sitten, jolloin Hannelen vanhemmat, Hellevi ja Eero Eerola, aloittivat toiminnan. Vanha emäntä Hellevi osallistuu edelleen tilan tapahtumiin. Myös nuori isäntä Johannes Eerola työskentelee tilalla opiskeluiden lomassa.

Eerolassa pääsee kokemaan kaikkien aistien elämyksen ja menneen ajan tunnelmaa keskellä maaseutua. Eerola on suosittu hää- ja juhlapaikka. Kesän kohokohtia ovat mm. musiikilliset sunnuntaibrunssit. Tee- ja kahvihuone Siirin Salongissa voi nauttia puistomaisessa pihapiirissä talon leivonnaisia ja erikoisuuksia. Pihapiiriä ympäröivät rakennukset, joista vanhin on vilja-aitta vuodelta 1756, nykyinen hääaitta olkivuoteineen. Käsintehdyssä riukuaitauksessa ilahduttavat lampaat.

Eerola on kuin keidas täynnä maadoittavaa rauhaa, jota ihmiset nykyaikana kaipaavat. Monet etsivät yhteyttä vanhaan ja alkuperäiseen esimerkiksi majoittumalla idyllisissä maalaisromanttisissa aitoissa. Eerolassa majoitutaan ympäri vuoden persoonallisesti sisustetuissa huoneissa. Asiakkaita hemmotellaan erikoisuuksilla, sillä pienilläkin yksityiskohdilla on merkitystä. Eerola on luomutila, joka hyödyntää myös luomupuutarhansa antimia tarjoiluissa.

Kenkätehtaasta kulttuurikeskukseksi

Vuonna 2019 Hannele ja Jasmin ostivat 4500 neliöisen punatiilisen ja linnamaisen Korkeakosken entisen kenkätehtaan, joka on uuden toiminnan myötä nimetty perustajansa mukaan Walleniuksen Wapriikiksi. Yrittämisen tehokaksikko on luonut ainutlaatuisesta kulttuurihistoriallisesta suomalaisen kenkäteollisuuden alkulähteestä monipuolisen elämys- ja kulttuurikeskuksen.

Uniikkiin tehdasmiljööseen on avautunut Galleria WW, Tee- ja kahvihuone Singer ja herkkukauppa. Historiallisessa rakennuksessa järjestetään jopa 500 hengen häitä, juhlia, yritystilaisuuksia ja konsertteja. Paikka tarjoaa myös toimitiloja, messuja, kursseja ja trendikkään ympäristön valokuvaukselle sekä muille luoville projekteille yritysten ja yksityisten tarpeisiin. Uusi, ennakkoluuloton yritystoiminta on lisännyt huomattavasti alueen vetovoimaa.

- Odotamme mielenkiinnolla tapahtumarikasta kesää. Inspiroiva tehdasmiljöö tarjoaa erinomaiset puitteet kulttuurin eri muodoille. Tänä vuonna Galleria WW:ssä järjestetään 38 näyttelyä, joissa on nähtävillä 66 taiteilijan taidetta, kertoo Hannele Eerola-Jämsén.

Kaukaa näkee lähelle

- Ulkomailla oleskelu on vahvistanut yhteyttä sukutilaamme ja omiin juuriimme. Se on lisännyt arvostusta menneitä sukupolvia kohtaan. Kaukaa todellakin näkee lähelle, toteaa Hannele Eerola-Jämsén.

Aikoinaan Hannele Eerola-Jämsén on perheineen asunut ulkomailla ja edustanut siellä Suomea 12 vuoden ajan, kun hänen puolisonsa, suurlähettiläs Kauko Jämsén on työskennellyt useissa eri maissa. Vuonna 2009 perhe palasi juurilleen Eerolaan. Ulkomailta ammennetaan yritystoimintaan uusia raikkaita tuulia kunnioittaen tilan pitkiä perinteitä.

- Meillä on kova halua olla edellä aikaa ja kehittyä. Kun kansainvälinen vire yhdistyy perinteisiin ja historiaan, syntyy ainutlaatuisia kokonaisuuksia, iloitsee Jasmin Jämsén.

******

Tunnustuksen kriteerit

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry ja Lomalaidun ry rohkaisevat nuoria ja uusia sukupolvia jatkajiksi maaseutumatkailualalle ja kannustavat heitä kehittämään toimintaansa. Huomionosoituksena tästä myönnetään yritykselle, henkilölle tai henkilöille valtakunnallinen Vuoden kehittyvä maaseutumatkailuyritys -tunnustus.

Valinnassa huomioidaan innovatiivisuus ja rohkea ote yrityksen kehittämiseen. Palkittava voi olla uusi yrittäjä, joka aloittaa tyhjältä pöydältä tai toimivan yrityksen jatkaja, joka on lähtenyt kehittämään yritystä selkeästi uusille urille. Palkinnolla halutaan kannustaa nimenomaan uutta yrittäjäsukupolvea ryhtymään maaseutumatkailuyrittäjiksi.

Lisätietoja:

yrittäjä Hannele Eerola-Jämsén, erajarven.eerola@eerola.net, 040 515 3362

www.eerola.net

www.walleniuksenwapriikki.fi

Lisätietoja huomionosoituksesta:

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n puheenjohtaja Kirsi Ilola-Ollikka, 040 596 8027

ja Lomalaidun ry:n toiminnanjohtaja Kimmo Aalto, 040 1791 618

www.smmy.fi

www.matkamaalle.fi

www.lomalaidun.fi