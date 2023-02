Vuoden 2022 Naantalin Master -matkailutunnustus jaettiin kahdelle taholle, Naantali Shopin yrittäjäryhmälle ja Pekka Jokisuulle

Vuoden 2022 Naantalin Master -matkailutunnustuksen saaja on Naantalin 18 yrittäjistä koostuva Naantali Shop, joka näki päivänvalon Naantalin asuntomessuilla kesällä 2022. Naantali Shop on paikallisten yritysten oma myymälä.

Idea osallistumisesta asuntomessuille lähti hyvissä ajoin ennen messuja. Lähituotteiden kysyntä on kasvanut vuosi vuodelta ja yrittäjät halusivat tuoda naantalilaisia ja hiukan myös lähialueen tuotteita esille ja myyntiin myös runsaslukuiselle messuyleisölle, joka pääsi mukavasti tekemään ostoksia.

Samalla myymälä oli erinomainen verkostoitumispaikka yrittäjille. Kokemuksesta jäi kaikille yrittäjille hyvän mielen lisäksi positiivinen vire yhteiseen tekemiseen ja jatkoa onkin seurannut; Naantalin Joulupuoti avasi ovensa vanhassa kaupungissa Mannerheiminkadulla. Tarjolla oli mukavasti jouluaiheisia tuotteita ja kaupankäynti oli vilkasta.

Myös kesäksi 2023 on vireillä suunnitelmia ja varmasti nämä aktiiviset ja innostuneet yrittäjät nähdään lukuisissa tapahtumissa tuomassa omia uniikkeja tuotteitaan esille.

Todella upea porukka, saimme hienon yhteishengen aikaiseksi, joka on poikinut muitakin yhteisiä projekteja. Huikea tapa verkostoitua ja tutustua paikallisiin muihin yrittäjiin. Loistava yhteistyö myös Visit Naantalin ja Naantalin kaupungin kanssa loi hyvät mahdollisuudet Shopin aikaansaamiseksi, hehkuttaa koordinaattorina toiminut yrittäjä Pirjo Kallio.

Toinen Naantalin Masterin saaja on Kultaranta Resortin toimitusjohtaja Pekka Jokisuu. Pekan Elämäntyön Masterin vastaanotti hänen yhtiökumppaninsa Jari-Pekka Rautamaa.

Pekka Jokisuu on ollut mukana kehittämässä Naantalin matkailua jo 1995 vuodesta lähtien. Naantalin Luonnonmaalla sijaitsevan Kultaranta Resortin kehittäminen on ollut Pekan sydäntä lähellä 2004 vuodesta lähtien. Alue kehittyy edelleen kovaa vauhtia, Porhonkallio-Virpin asemakaava sai lainvoiman viime kesänä. Kaava-alue mahdollistaa mm. ekoälykylä Kultaranta Green Villagen sekä muiden asumisen ja vapaa-ajan palveluiden kehittämisen. Myös hyvinvointikeskus- ja hotellihanketta viedään aktiivisesti eteenpäin.

Pekka Jokisuu on tärkeä vaikuttaja ja Naantalin Luonnonmaan kehittäjä. Pekan sanoin, yhteistyössä Naantalin Luonnonmaa on kasvamassa upeaksi asumisen ja vapaa-ajan kokonaisuudeksi keskellä kauneinta Saaristoa. Naantali on kooltaan sopiva ja päätöksenteoltaan dynaaminen kaupunki, iloitsee Pekka Jokisuu.

Haluan nöyrin mielin kiittää tästä tunnustuksesta. Viime vuosina olemme mielestäni saaneet Kultaranta Resortin aluetta kehitettyä kohtuullisen hyvässä vauhdissa, vaikka aina sitä toivoisikin yrittäjänä asioiden etenevän vielä nopeammin, kiittelee Elämäntyö Masterin tuore saaja.

Pekka Jokisuu on palkittu myös muilla palkinnoilla. Vuonna 2008 hänet nimitettiin Valtakunnan Viralliseksi Unikeoksi ja palkittiin Vallis Gratiae -mitalilla. Koska Pekka Jokisuu oli myös hyvin tärkeä taustavaikuttaja asuntomessujen aikaansaamisessa, hänelle on istutettu oma tammi Luonnonmaan asuntomessualueelle.

