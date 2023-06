Vuoden 2022 talousennustajapalkinto Suomen Pankille

Suomen Pankki vei voiton nyt viidettä kertaa vuodesta 1998 asti järjestetyssä talousennustajakilpailussa.

Kilpailussa tarkasteltiin ennusteiden keskimääräistä osumatarkkuutta vuoden 2022 talouskehityksestä. Mukana oli kymmenen tutkimuslaitosta ja pankkia, jotka rohkenivat ennakoida talouskehitystä: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Labore, Pellervon taloustutkimus, valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, OP Ryhmä, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken ja Hypo.

Ennustetarkkuus arvioitiin erikseen mm. talouskasvusta, työttömyydestä, inflaatiosta, vaihtotaseesta, investoinneista sekä kulutuksesta. Yhteensä arvioitavia muuttujia oli yhdeksän kolmelta eri ennusteajankohdalta: vuoden 2021 keväältä ja syksyltä sekä vuoden 2022 keväältä.

Edellistä vuotta 2021 kuvasi talouden hyvä kasvu, kun taas koronavuosien jälkeen vuoden 2022 taloutta hillitsi Venäjän helmikuun 2022 hyökkäys Ukrainaan.

”Sota kasvatti ennusteiden hajontaa, vaikka kokonaisuudessaan luvut osuivat BKT:n osalta melko hyvin. Talouden ennustajat ennakoivat vuodelle 2022 keskimäärin 2,6 % kasvua, kun todellinen kasvu oli hieman alempi 2,1 %. Inflaatioennusteet taas jäivät pahasti jälkeen vuonna 2022 kiihtyneestä inflaatiosta: keskimääräiset inflaatioennusteet ennakoivat vain 1,8 % inflaatiovauhtia, kun todellinen inflaatio ylsi aina 7,1 % vuonna 2022”, kertoo taloustieteen professori Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

’’Ukrainan sota vaikeutti talouden kehityksen arviointia. BKT:n kehityksessä ei osattu ennakoida suurta epävarmuutta, eikä kiihtyvää inflaatiota”.

Suomen taloutta piti edelleen yllä yksityinen ja elvyttävä julkinen kulutus.

Viime vuosina Suomen taloudessa on ollut niin paljon käänteitä ja yllätyksillä (korona, Ukrainan sota), että se vaatii jatkuvaa ennusteiden päivittämistä. Edellisen vuoden kehityksellä ei pysty ennakoimaan tulevaa.

”Myös vuoden 2022 ennusteissa toteutui jälleen se, että Suomen talouden parhaat ennusteet tehdään Suomessa. OECD:n ja Euroopan komission Suomen talouden ennusteet eivät pärjänneet tarkkuudessa suomalaisille talousennustajille”, Heimonen toteaa.

Tähän mennessä ennustekilpailun on voittanut viidesti Suomen Pankki ja neljästi Pellervon taloustutkimus ja Nordea. Danske Bankilla, OP Ryhmällä ja ETLA:lla on kolme voittoa. Kahdesti talousennustajapalkinnon on saanut valtiovarainministeriö.

