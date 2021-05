Vuoden 2023 Asuntomessujen tonteille Loviisan Kuningattarenrannassa tuli ennätykselliset 43 hakemusta

Jaa

Uudenmaalla Loviisassa järjestetään vuoden 2023 Asuntomessut. Asuntomessualueena olevan Kuningattarenrannan tonttihaku oli auki 1.3.–30.4.2021. Haettavana oli yhteensä 35 tonttia: 17 pientalotonttia mukaan lukien yksi ryhmärakentamiselle tarkoitettu tontti, yhdeksän yhtiömuotoista tonttia ja yhdeksän kelluvan talon tonttia.

Hakuaikana saapui pientalotonteille ja yhtiömuotoisille tonteille ennätykselliset 43 hakemusta, mikä tarkoittaa, että kaikki pientalotontit saadaan todennäköisesti varattua heti ensimmäisellä hakukierroksella.

– Asuntomessut on perinteisesti houkutteleva paikka kodinrakentamiselle, mutta kyllä tämä on Asuntomessujen historiassa ainutlaatuista, että hakuajan päättyessä jokaiselle pientalotontille on ehdotus ja kiinnostavimmille lähes kymmenen. Asuntomessujen ja Loviisan kaupungin edustajien muodostamalla laaturyhmällä on edessään mielenkiintoinen työ, kun ehdotusten joukosta valitaan kullekin tontille laadukkaimmat, toteaa Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Anna Tapio.

Hakemuksia pientalotonteille tuli yhteensä 33 kappaletta. Tonttihakemuksessa sai esittää neljä eri tonttivaihtoehtoa, joten hakemuksista löytyy kaikille pientalotonteille kohde-ehdotus. Kelluviin asuntoihin saapui hakemuksia sekä koko kokonaisuudelle että yksittäisille paikoille. Hakijoina oli sekä rakennusliikkeitä että yksityisiä hakijoita. Yhtiömuotoisille tonteille tuli yhteensä kymmenen hakemusta.

– Loviisa on pitkään piilossa ollut asumisen helmi. Nyt se on löydetty! Uusi asuntomessualue asuinalueena on avannut monen silmät ja näyttänyt, mitä kaikkea kaunista ja hienoa Loviisalla on tarjota kotipaikkana. Kaupunkimme tarjoaa historiallisessa keskustassa asumisen lisäksi myös asumista maalla luonnon helmassa. Loviisa on hyvien yhteyksien varrella merenrannalla, tänne on helppo tulla kotiin, sanoo kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom.

Hakijoita oli eniten Helsingistä, toiseksi eniten Espoosta ja kolmanneksi Loviisasta. Myös Vantaa oli hyvin edustettuna. Laaturyhmä pyrkii tekemään rakentajavalinnat toukokuun loppuun mennessä.