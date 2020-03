Vuoden 4H-yritys -kilpailun voittajille yrittäjyys on elämäntapa

Vuoden 4H-yritys -kilpailun ovat voittaneet espoolainen VeljeksetAvuksi ja joensuulainen Villit Juuret. Vuosittain järjestettävän kilpailun finaaliin valittiin yhteensä 12 yritystä kahteen eri sarjaan. Kaikkiaan 4H-yrittäjiä osallistui kilpailuun 136.

VeljeksetAvuksi ja Villit Juuret ovat vuoden 4H-yritykset. Veikka ja Otto Määtän pihapalveluyritys voitti 13–17-vuotiaiden sarjan. Venla Siltovuoren villiruokaan, luonnontuotteisiin ja perinneleivontaan keskittyvä yritys valittiin 18–28-vuotiaiden sarjan voittajaksi.

Molempien sarjojen voittajat saavat kutsun 4H-säätiön järjestämään vuotuiseen palkitsemistilaisuuteen 27.3. Säätytalolle Helsinkiin.

Haaveena iso yritys

VeljeksetAvuksi valikoitui tuomariston suosikiksi 13–17-vuotiaiden sarjassa, koska Veikka ja Otto ovat sinnikkäästi ja pitkäjänteisesti kehittäneet omaa yritystään ja laajentaneet toimintaansa vuosien varrella. Lisäksi he ovat innostaneet muita nuoria yrittäjiksi.

Yrityksen toimialana on pääsiassa pihatyöt, mutta veljekset tekevät myös muita asiakkaiden pyytämiä hommia, kuten toimistosiivousta. Veljesten pääkohderyhmää ovat olleet vanhukset, jotka eivät itse kykene tekemään pihatöitä. Veljeksille yrittäjämäinen asenne on kulkenut mukana lapsuudesta lähtien.

”Yrityskilpailun voitto on huikea juttu ja se on myös kiitos vuosien työstä. 4H-yritys luo hyvän alustan yrittäjyydestä oppimiseen. Yrittäjyys tulee näkymään meillä myös tulevaisuudessa, sillä tarkoitus on tehdä jatkossa töitä toiminimen alla ja myöhemmin perustaa osakeyhtiö. Tulevaisuuden haaveena on oikea iso yritys, esimerkiksi rakennusalalla,” Veikka ja Otto Määttä kommentoivat voittoaan.

VeljeksetAvuksi on perustettu Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistyksen alle. Tutustu VeljeksetAvuksi -yritykseen tästä linkistä: https://veljeksetavuks.my-free.website/

Villit Juuret haluaa muuttaa maailmaa yrittämällä

18–28-vuotiaiden sarjan voittaja Villit Juuret vakuutti tuomariston sillä, että Venla on lähtenyt tekemään tuotekehitystä muun muassa leipomalla pettusipsejä, joissa raaka-aineena on käytetty männyn nilaa. Hän on myös pohtinut sitä, miten yrittäjä voi olla vaikuttaja ja tuoda kestävän elämäntavan arvoja esille.

Yritys toimii pääasiassa paikallisesti Joensuussa ja Kiihtelysvaarassa myyden elintarvikkeita. Venla on keskittynyt luonnontuotteisiin ja perinneleivontaan. Isoilta osin toiminta on ollut karjalanpiirakkatilauksia ja tapahtumissa Venlalla on ollut yrtti-, marja- ja pettutuotteita. Venla haluaa toimia yrittäjänä omien arvojensa mukaisesti ja kannustaa muita nuoria yrittämään, elvyttää perinteitä ja puhua maaseudun elinvoimaisuuden sekä metsien kestävän käytön puolesta. Venlalle yrittäjyys on elämäntapa, jota toteutetaan sydän edellä.

”Kilpailussa oli kova taso, joten voitto tuli yllätyksenä. Oman yrityksen yksi vahvuus on tuotteiden ekologisuus, mikä olikin yksi kilpailukriteeri. Tulevaisuudessa aion lisätä tuotteita, erityisesti pettusipsejä, paikallisille markkinoille sekä kehittää niihin kiva pakkaus. Toiminimiyritys on myös haaveena. Koska yhteiskunnassa yrittäjyys tulee yleistymään, 4H kannustaa erityisesti nuoria kokeilemaan ja innostumaan. Tärkeintä on, että tekee sitä mitä rakastaa,” Venla Siltovuori korostaa.

Villit Juuret on perustettu Joensuun 4H-yhdistyksen alle. Tutustu Villit Juuret -yritykseen: https://joensuu.4h.fi/4h-yrittajyys/villit-juuret/ ja https://www.facebook.com/villitjuuret/

Palkituissa palvelu- ja kädentaitoyrityksiä

Nuorempien sarjan toiselle sijalle nousi Altti Kurvin metsäpalveluyritys AIK-palvelut Kempeleen 4H-yhdistyksestä ja kolmanneksi Julia Humalajoen ja yhteistyöryhmän Punaisen mökin 4H-kesäkahvila Perhon 4H-yhdistyksestä. Lisäksi valokuva- ja videoyritys Lassi Karvonen Productions sai kunniamaininnan, jonka perusteluina oli nuoren poikkeuksellinen osaaminen ja ammattitaito.

Täysi-ikäisten sarjan kakkoseksi kiri käsityönä veitsiä ja puukkoja tekevän ML Custom Knivesin Martti Lehtonen Soinin 4H-yhdistyksestä ja kolmossijan nappasi Anni Salomaan kauneuspalveluyritys Anniliina Beauty Salon 4H-yhdistyksestä.

Ympäristönäkökulma nousi vahvasti esille

Vuoden 4H-yritys -kilpailussa arvioitiin yrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesti. Huomiota kiinnitettiin myös ympäristön huomioimiseen ja 4H-arvojen näkymiseen toiminnassa.

Nuoret ovat hyvin ympäristötietoisia ja ympäristöasiat korostuivatkin yritysten toiminnassa. 4H-yrityksissä suositaan suomalaista ja monet yrittäjät käyttävät kierrätettyjä materiaaleja tai luonnosta peräisin olevia raaka-aineita. He haluavat puhua ekologisten arvojen puolesta ja kehittää metsien monikäyttöä ja ihmisten ymmärrystä siitä.

Kilpailun tuomareina toimivat rap-artisti, videobloggaaja Arttu Lindeman, Henri Hirvonen MobilePaysta, Heiju Simola Suomen Yrittäjistä, Jenni Järvelä Talous ja nuoret TAT ry:stä, Tomi Alakoski Suomen 4H-liitosta sekä Ella Turpeinen 4H-yritys HerkutEllasta, joka oli mukana Koko Suomi leipoo -ohjelmassa kuluneella tuotantokaudella.

Tietoa tiiviisti 4H-yrittäjyydestä