Vuoden designteko -palkinto Woodiolle – puusta tehdyt kylpyhuonekalusteet laajasti esillä Helsinki Design Weekillä ja Habitaressa

Woodio Oy on suomalainen, vuonna 2016 perustettu design-orientoitunut materiaaliteknologiayritys. Woodion kehittämä materiaali on maailman ensimmäinen täysin vedenkestävä, pohjoisen puusta ja hartsista valmistettu massiivipuukomposiitti, ja sen teossa hyödynnetään puunjalostusteollisuuden sivuvirtoja. Vuoden Designteko -palkinnon lisäksi Woodio palkittiin huhtikuussa 2019 innovaatiostaan ja muotoilustaan Design Plus by ISH -palkinnolla, jonka myöntää Saksan muotoiluneuvosto. Woodion tavoitteena on tehdä kylpyhuoneista ekologisempia ja mielenkiintoisempia uuden materiaalin avulla. Woodio-tuotteiden hiilijalanjälki, niiden koko elinkaaren ajan, on huomattavasti pienempi kuin muilla ratkaisuilla.

Topi-Keittiöt Oy on valmistanut suomalaisille laatukeittiöitä ja muita kodin kiintokalusteita jo 80 vuotta. Toivo Ojala perusti v. 1939 Kalajoelle pienen puusepänverstaan, joka on kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista kiintokalustetehtaista ja kotimaisen keittiösuunnittelun edelläkävijöistä. Topi-Keittiöt sai v. 2017 Suomalaisen Työn Liiton myöntämän Design From Finland -merkin ja tänä vuonna useille tuotteilleen M1-luokituksen vähäpäästöisyydestä.