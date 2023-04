Vuoden Helmi -palkinnon sai MTK-Merikarvia

Puumarkkinakatsaus: MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kehottaa käyttämään metsänhoitoyhdistyksen apua parhaan ostajan löytämiseksi 11.4.2023 11:13:29 EEST | Tiedote

Puun tarve on näkynyt markkinoilla nousevina puun hintoina. Venäjän puuntuonnin loppuminen yhdessä isojen investointien kanssa lisää merkittävästi kotimaisen puun käyttöä. Ostajien välillä on suuria eroja ja parhaan puunostajan löytämiseksi on äärimmäisen tärkeää käyttää oman metsänhoitoyhdistyksen tekemää puukaupan kilpailutusta muistuttaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.